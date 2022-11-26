Александр явился в полицию. Фото: принтскрин видео.

Житель Владивостока, который на вечеринке решил пострелять из боевого ружья, пришел в полицию. По его словам, видеоролику уже больше трех лет. Подробности – в материале «КП».

Недавно в сети появился ролик, на котором молодой человек, вероятно, под воздействием алкоголя развлекается с боевой винтовкой. На фоне энтузиаста подбадривали веселые друзья.

Под крики «Саня, давай!», Саня взял и выстрелил из оружия со снайперским прицелом по жилому дому в районе Сафонова.

Кадры спровоцировали бурное обсуждение в сети, после чего видео заметили в МВД Владивостока. Полицейские совершали даже выезд на место происшествия, чтобы установить личности отдыхавших. Затем и вовсе стрелком заинтересовался следственный комитет. А что же Александр? Он взял и явился в отдел с поличным.

– Видео было записано три с половиной года назад и несло развлекательны характер, скажем так. Оружие, из которого стрелял, было охолощенное. Я никому не хотел доставить неудобств. Запись ни от кого не скрывалась, распространилась по друзьям.

К слову, в органах продолжаются проверочные мероприятия. По их результатам по молодому человеку 1988 года рождения будет принято решение в связи с законодательством РФ.

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