Планеты будут виды невооруженным глазом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Приморья смогут понаблюдать на ярким астрономическим явлением вечером 28 марта. Венера, Марс, Меркурий и Юпитер будут видны невооруженным взглядом на небе после захода солнца. Директор Приморский астрономической обсерватории Алексей Маткин рассказал «Комсомольской правде – Дальний Восток» об особенностях удивительного события:

– После захода солнца низко над восточным горизонтом можно увидеть тесную пару. Это будут Меркурий и Юпитер, чуть ниже расположится яркая планета Венера. Когда на небе совсем стемнеет, рядом с Луной будет видна красноватая «звездочка». Однако это будет вовсе не звезда, а Марс. Между Венерой и Марсом будет находиться Уран. Такой маленький парад планет, как его принято называть. Они выстроились в достаточно интересные конфигурации.

Алексей добавил, что наблюдать за Меркурием и Юпитером лучше всего сразу после захода солнца (приблизительно с 19:30 до 20:30 часов по местному времени), остальные планеты будут видны, когда на улице совсем стемнеет.

– Каждая конфигурация планет удивительна и уникальна. Взять, например, сближение Луны и Венеры, которые недавно произошло. Такое периодически происходит. Бывает, что даже несколько раз в году, – отметил астроном.

Наблюдать за парадом планет можно будет во всех регионах страны. Напомним, это не совсем астрономическое понятие. Так называют явление, когда планеты выстраиваются (будто бы в ряд) в одном секторе неба. «Комсомолка», к слову, подробно рассказывала, как без специального оборудования сфотографировать парад.

ПО ТЕМЕ:

Жители Земли фотографируют мартовский парад планет: показываем самые яркие снимки редкого явления

Уникальное астрономическое явление можно сфотографировать. “Комсомолка” составила инструкцию, как это сделать (подробнее)

Метеорный поток Персеиды накроет приморское небо 12 августа

В этот день ночью можно увидеть десятки космических осадков на небосводе края (подробнее)

Самые яркие звездопады в Приморье: когда и где можно увидеть в 2022-2023 годах

«Комсомольская правда – Владивосток» расскажет, где, когда и в каких местах Приморья можно увидеть падающие звезды в 2022-2023 годах (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.