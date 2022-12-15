Устала резать стекло, пришла к вате: мастерица из Находки делает новогодние игрушки, как в СССР

Сказочные игрушки. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Новый год уже на носу, обычно в середине декабря почти все нарядили дома елку и любуются главным символом зимней сказки. Но задумывались ли вы когда-нибудь сколько времени нужно на то, чтобы смастерить одну елочную игрушку, а из чего их вообще можно сделать, помимо стекла? И с чего вообще начинается создание будущего украшения, чтобы в конце концов та самая зеленая и нарядная на праздник к нам пришла? Мастерица Елена Георгиева из Находки знает ответ на все эти вопросы и с удовольствием рассказала о своем ремесле «Комсомолке».

КАК ВАТА СТАЛА ДЕДОМ МОРОЗОМ

– Расскажите, пожалуйста, сколько лет вы занимаетесь созданием игрушек и с чего все началось?

– Елочные игрушки из ваты я делаю чуть больше пяти лет. Сначала это было хобби, домашний вечерний досуг, отдых за столом. В то время у меня была мастерская художественного стекла, занималась фьюзингом (изготовление сувенирной продукции, бижутерии из цветного стекла методом плавления в печи при очень высоких температурах). Пальцы уставали резать стекло. И хотелось расслабить руки чем-то мягким. Интуитивно пришла к вате.

Елена Георгиева за работой. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– С чего начинается создание новогодней игрушки?

– С образа. Иногда он промелькнет и начинает стираться. В этот момент нужно остановиться и нарисовать, записать, постараться запомнить. А иногда точно знаешь, что хочешь сделать. Я считаю, что ватная игрушка – это настроение, эмоции. Здесь совсем не обязательно очень тщательно делать реалистичную копию чего-либо, следовать четким инструкциям, делать так и никак иначе. Это очень творческий процесс. Если ваше творение получается совсем не таким, как вы его задумали, значит у него уже есть характер. Не останавливайтесь, не сомневайтесь, делайте. Вот увидите, результат превзойдет все ожидания!

Игрушка из ваты – это каркас (из проволоки, фольги, бумаги – вариантов много), вата из аптеки, лицо (из керамики, папье-маше, самоотвердевающих масс, из гипса, в конце концов даже лицо старенькой куколки), любой клеевой состав (крахмал, ПВА, обойный клей), краски (можно для хлопчатобумажных тканей, акриловые, акварельные), для зимнего настроения – слюда, глиттер, декоративный снежок. А самое главное – желание. Сложно коротко объяснить процесс создания игрушки. У меня на одну игрушку уходит от 3 до 9 часов. И это, не считая времени на сушку изделий.

ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ

– Можно ли у вас заказать индивидуальную новогоднюю игрушку? Были ли уже такие заказы, что обычно просят сделать в таких случаях?

– Да, делаю индивидуальные заказы. Самое время – это весна и лето. С сентября стараюсь делать паузу, так как начинается подготовка к выставкам. Самый интересный заказ был в прошлом году. Мы делали сказку «12 месяцев». Причем размер фигур был не мелкий. Некоторые фигуры девушка делала сама под моим контролем. Они были великолепны! Часто делаю корпоративные игрушки с символами года. Некоторые коллекционеры собирают их несколько лет (первые у меня были свинки).

Сказка «12 месяцев». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Расскажите, де люди смогут полюбоваться на ваши новогодние игрушки? Подробнее расскажите про ближайшие выставки

– В этом году мои работы можно увидеть на выставке старинных елочных игрушек из частной коллекции Ирины Кейчиной с 15 декабря по 15 января на втором этаже в ТЦ «Большой ГУМ». А с 15 декабря по 8 января на фестивале «Сделано в Приморье. Зимние истории» на елке в секторе «Фотозона». Сама буду принимать участие в этом фестивале с 22 по 25 декабря.

Эти игрушки можно увидеть на выставке в здании «Большого ГУМа». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ТВОРЧЕСВТО – ТОЖЕ РАБОТА

– Сколько времени уходит на создание одной елочной игрушки? А на создание фигуры дедушки мороза или снегурочки?

– Очень сложно ответить на вопрос. У меня всегда в работе несколько игрушек. Люблю делать серии. Одни сохнут, других крашу, третьих только наматываю. Процесс непрерывный. Поэтому для примера скажу про мастер-класс по созданию Деда Мороза. Работали взрослые. Первая часть – 6 часов, неделя сушки. Вторая часть – 7 часов, неделя сушки, и еще примерно час. Многие думают, что чем меньше фигурка, тем легче и быстрее. Это не так. Это еще сложнее. По продолжительности примерно столько же. Я, конечно, сама делаю быстрее. Но зато на мастер-классах очень приятно видеть радостные лица, когда Деду делают бороду, и он становится настоящим Морозом. И время проходит незаметно.

Все изделия Елена мастерит из ваты. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Из чего складывается стоимость игрушек? И какой средний ценник на фигуры и елочные украшения?

– Цена на елочные игрушки – больной вопрос лично для меня. В европейской части России игрушки стоят значительно дороже. Я не буду развивать тему ценности ручного труда, менталитета и зарплат. Ставлю цену среднюю для нашего региона. Мелкие игрушки примерно две тысячи, подставочные фигуры от трех тысяч в зависимости от сложности и размера.

– Каково быть мастерицей? Занимаетесь игрушками каждый день?

– В настоящее время я работаю как самозанятая. Это очень непросто быть и начальником и подчиненным в одном лице. Особенно, когда начальник очень требовательный и строгий. Рабочий день ненормированный, иногда по 10-12 часов, без отпуска и выходных.

ИГРУШКАМ РАДЫ ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ

– Как бы вы описали ваших клиентов? Это чаще всего какие-то организации, коллекционеры?

– На елочные игрушки из ваты у людей самого разного возраста часто одна реакция: «Это игрушки как в детстве!» И молодежь так говорит, и люди постарше, и те, что в возрасте. Чаще покупают 35-45+. Хотя в последнее время стало много молодых покупателей. Старшее поколение вздыхает, восхищается. Часто покупать такие изделия могут не все, берут либо на подарки или для себя. Многих своих покупателей знаю в лицо, общаемся, обмениваемся мнением. Я их люблю, ценю и уважаю. Всегда при покупке второго изделия и далее делаю скидку 10%.

– Чем еще занимаетесь помимо новогодних украшений? Может, бижутерия?

– Помимо елочных игрушек я делаю мелкую сувенирную продукцию и бижутерию из керамики.

– Как делаете мордочки своим игрушкам-зверятам?

– Лица для них, следуя традициям старой ватной игрушки, делаются путем отминки в формы, так называемые молды (Специальные формочки для изготовления объемных деталей из полимерной глины). Для зверей мордочки леплю из скульптурного пластилина, потом делаю силиконовый молд. В него отминаю керамическую массу, даю высохнуть, потом обжигаю в печи при 1020 градусах. Формы кукольных лиц покупаю у профессионального скульптора.

Дружелюбные котята. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

СКАЗКА СВОИМИ РУКАМИ

– Знаем, что вы собираете игрушки со времен СССР, можете рассказать про эту коллекцию?

–Коллекционирую только ватных Дедов Морозов, рожденных в СССР. Коллекция небольшая, домашняя, чуть больше 50 штук. Первого Дедушку купила, чтобы посмотреть, чем он отличается от моего. Второго – очень понравился. Потом не смогла остановиться. Дедушки из прошлого очень разные, но все добрые, уютные, душевные. В Советском Союзе ватные подставочные фигуры выпускались артелями с середины 30-х годов, когда новый год и елка были официально разрешены. В 50-ые годы артели объединили в фабрики игрушек, производство ватных Дедов Морозов достигло своего пика. Многие знаменитые художники трудились над созданием образов игрушек. Лица расписывали вручную, поэтому они и похожи, и не похожи одновременно. В конце 60-ых годов начинается выпуск пластмассовых лиц, дедушки начинают терять свою индивидуальность. Моя коллекция хранится дома в коробках. Однажды на Новый год выставляла ее в городском музее, в детской творческой мастерской в городе Находка.

– И напоследок. С чего начинать тем, кто хочет попробовать сделать новогоднюю игрушку?

– Если вы хотите попробовать сделать свою первую ватную игрушку, то не бойтесь, пробуйте, и она обязательно получится. Вата-благодарный материал. Получается у всех. В интернете сейчас много мастер-классов. Но не беритесь за сложное. Начните с простого. И сразу не начинайте делать. Посмотрите 3-5 мастер-классов разных мастеров, проанализируйте, разберитесь в материалах. И за дело. Возможно, в новом году и у вас появится любимое хобби. А может быть и новая работа, приносящая радость творчества и хороший доход. С наступающим Новым годом!

Семейка зайцев. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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