Школы Приморья готовятся к приему 20 тысяч первоклашек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 апреля в Приморье начался прием документов для оформления в первый класс. По сообщению краевого правительства, в новом учебном году за парты сядут около 20 тысяч первоклашек. Свои двери для ребят открыли 453 общеобразовательных учреждений. Подробнее о приеме в первый класс – в материале «КП-Владивосток».

С самого утра особо проворные родители спешат в школы, чтобы подать документы для зачисления детей в первый класс. Во Владивостоке есть ряд общеобразовательных учреждений, в которые хотят попасть многие. Речь о колледжах, гимназиях, школах с углубленным изучением языков или математическим уклоном. Поэтому традиционно в день старта записи в первые классы начинается ажиотаж. Хотя подать заявление можно через Госуслуги, при чем запись через интернет была доступна еще с ночи. Помимо этого можно обратиться в МФЦ или направить в школу заказное письмо, но большинство родителей предпочитают личный прием. Так сказать, удостовериться.

Важно отметить, набор в первые классы проходит для детей от 6,5 до 8 лет. Но возможны исключения, например, если ребенок развит не по годам или с особенностями здоровья. При этом решение о зачислении принимается в индивидуальном порядке.

Первый этап с 1 апреля по 30 июня проходит для ребят, которые проживают на закрепленной территории. Это значит, что попасть в ту же гимназию или например, школу с китайским языком – не так-то просто. Сейчас проходит набор тех, кто прописан поблизости с общеобразовательными учреждения. Но шансы все же есть, с 6 июля и до 5 сентября пройдет второй этап подачи заявлений. Во время донабора, как раз укомплектовываются классы, можно подать заявление в школы не по району.

– От родителя потребуется предоставить паспорт или другой документ, подтверждающий его личность, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий право первоочередного или преимущественного приема, копию документа о регистрации ребенка или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства, – поделилась глава министерства образования Приморского края Эльвира Шамонова.

«КП-Владивосток» уже подробно описывала полный алгоритм для приема ребенка в первый класс. Родители смогут найти в нашем материале полезную информацию о записи сразу в несколько школ, первоочередниках и льготах, действующих в Приморском крае.

ПО ТЕМЕ

Отправить ребенка в 1 класс через «Госуслуги» смогут жители Приморья

Цифровая услуга в регионе начнет действовать с 1 апреля (подробнее...)

Прием в школы Приморья на 2023-2024 учебный год: основные правила

Что нужно знать при зачислении ребенка в начальную школу (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.