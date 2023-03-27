Отправить ребенка в 1 класс через «Госуслуги» смогут жители Приморья

Запись детей в школы будет проходить в два этапа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Цифровые технологии продолжают проникать в жизнь приморцев. Сегодня жители региона могут воспользоваться более чем 90 видами социально значимых услуг, а совсем скоро к ним прибавится еще одна – «Запись в 1 класс». С 1 апреля в Приморском крае можно будет записать ребенка в школу через портал «Госуслуги» или Региональный портал услуг.

В первые классы принимают ребят от шести с половиной до восьми лет. Во время первого этапа записи, который продлится с 1 апреля по 30 июня, можно оформить ребенка в школу, если он живет на закрепленной за учреждением территории или поступает в другую школу, но имеет льготу. Если в выбранном учебном заведении мест не хватит, то родителям предложат другое.

С 6 июля по 5 сентября будет идти второй этап, здесь можно записать детей в любые школы, если остались свободные места.

К слову, через «Госуслуги» можно перевести ребенка в другую школу. Для этого нужно заявление от родителей на прием в новое учреждение; табель ученика за прошедший учебный год (в случае перевода во время летних каникул) или выписка о текущих оценках (если документы подаются во время учебы); характеристика от классного руководителя за подписью директора; медицинские сведения.

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