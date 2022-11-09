Жители целого острова в Приморье вновь в блокаде

Пирс на Путятина. Фото: соцсети

Отрезанные от центра Владивостока жители острова Путятина (эта земля, к слову, территориально относится к Первомайскому району города) вновь жалуются на блокаду. Навигация маломерных судов закончена с наступлением холодов, плашкоут (грузовое судно) под названием «Путятин» – как оказалось, на ремонте, по словам местных, аж с лета 2022 года.

Маломерные суда выделили для перевозки населения, но больше эта возможность не доступна. На воздушной подушке, пишут жители в соцсети, можно добираться, только если акваторию охватит лед – это еще полтора-два месяца. Печально известный плашкоут ремонтируют с 31 июля 2022 года. Сроки завершения работ неизвестны.

Редакция свяжется со специалистами муниципальной и краевой администраций, чтобы узнать, решат ли проблему. В то же время нападки жителей связаны и с состоянием пирсов на островах Путятина и Дунай. Строительство новеньких причалов было анонсировано несколько лет назад. Однако на момент публикации островитянам, судя по предоставленным видео в социальных сетях, приходится заходить на борт чуть ли не через воду.

Переправа на остров Путятина больше пяти лет остается проблемной темой. Ранее на остров ходила баржа (когда-то перевозившая мусор), но и та часто подвергалась ремонту, а жителей перевозили на «большую землю» частные предприниматели. В середине нулевых работать на маршруте приставили плашкоут «Путятин», спущенный на воду в 2004 году.

К слову, с транспортной блокадой столкнулись прошлой зимой и островитяне на Попова. Видеообращение они направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

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