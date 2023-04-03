Фото: Землетрясение произошло на глубине 100 километров. Фото: telegram-канал @kamchatka01.

В понедельник, 3 апреля, жители Камчатского края ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых находился в акватории Авачинского залива в 64 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. В социальных сетях люди делятся фотографиями и видео обрушенных полок в магазинах, трещинах в домах и своими впечатлениями. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

В момент землетрясения некоторые были дома, другие на работе, а дети – в садах и школах. Толчки ощутили многие, кто-то выбежал на улицу, схватит с собой детей и домашних животных. Корреспондент «Комсомолски» пообщался с жителями Петропавловска-Камчатского, которые ощутили удар стихии.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Как поделилась Анастасия Воронина, она проживает в микрорайоне Горизонт-Север. Когда начались толчки, девушка спала, но проснулась от сильного расшатывания в квартире и не понимала, что происходит.

– Я встала с ощущением, что вокруг бушует ураган. Вскочила, побежала к бабушке почти с возгласом спрашивать, что случилось. Она была в шоке, мы начали собирать вещи, но вскоре все стихло. Толчки ощущались около четырех минут. В нашем доме люди не выбегали. Кошка начала метаться по квартире, все еще страшно.

Другой жительнице Петропавловска-Камчатского повезло чуть меньше.

– На третьем этаже толчки ощущались сильно, думала, сейчас дом взлетит. Пришлось подбежать к несущей стене, со шкафов падали вещи, разлился горячий кофе. Когда все утихло, видела, как люди выходят на улицу. Честно, я очень испугалась, но больше не за себя, а за своего ребенка, который в этот момент был в школе. Хорошо, что все целы, – рассказала редакции Светлана Авдеева.

Своими впечатлениями жители края делятся и в социальных сетях.

«ТАК НАС ЕЩЕ НЕ ТРЯСЛО»

– Я давно такого не ощущал. На третьем этаже меня чуть не снесло, компьютерный монитор запрыгал по столу. Не думаю, что что-то еще будет, но на всякий случай приготовил обувь и куртку.

В школах попадали парты, в магазинах – товары, а в домах – абсолютно вся мебель. Люди выбегали на улицу в тапочках и домашней одежде, взяв с собой необходимые документы, а кто-то больше беспокоился за своих детей и домашних питомцев.

– Пятиэтажный дом заскрипел, не успела доварить макароны, пришлось все выключить;

– Я больше за свою собаку испугалась, сразу в охапку и пошла за соседями на улицу. Никогда не чувствовала, чтобы настолько трясло стены и пол;

– Была на девятом этаже, впервые в жизни было так страшно, все соседи через стены заорали.

В магазинах попадали полки с товаров. Фото: telegram-канал @kamchatinfo.

Напомним, что землетрясение ощутили жители трех муниципалитетов края: Петропавловском-Камчатском, Вилючинском городских округах и Елизовском муниципальном районе. Сейчас здесь работают спасатели, которые обследуют здания.

ОФИЦИАЛЬНО

– Многие строения получили различные повреждения – это трещины, обвалившаяся штукатурка, где-то упали плиты со стен. С одного из зданий в Петропавловске-Камчатском упали бетонные обломки на улицу, и, к счастью, никого не задели. По словам сейсмологов, магнитуда землетрясения для Камчатки была достаточно умеренной., – рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Здания не разрушены, однако получили повреждения. Фото: telegram-канал @kamchatka01.

Редакция уже связалась с экспертами. Ученые описали толчки как «опасные и серьезные», однако в будущем повторные землетрясения не ожидаются.

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