«Довольно серьезно и опасно»: сейсмолог – о землетрясениях на Камчатке

От подземных толчков в подъезде некоторых домов образовались трещины. Фото: telegram-канал @kbgsras.

Не менее шести землетрясений зафиксировали специалисты с ночи понедельника, 3 апреля, на Камчатке. Люди в панике: по социальным сетям пересылаются фотографии последствий подземных толчков, а также сообщения о якобы надвигающемся землетрясении в 8 баллов. Корреспондент «Комсомольской правды – Дальний Восток» связался с сейсмологом Константином Рябинкиным, который рассказал о возможном варианте развития событий. Подробности в материале.

Как говорит научный сотрудник Тихоокеанского государственного университета, землетрясения для этого региона – не редкость. Происходит это из-за так называемой зоны субдукции – когда Тихоокеанская литосферная плита «подныривает» под Океанскую. На стыке литосферных полит идет максимальная активность.

– Землетрясение – это абсолютно нормально. Это естественные процессы – выброс большого количества энергии.

Заблаговременно узнать о надвигающихся землетрясениях, к сожалению, пока невозможно. На сегодняшний день в мире просто не существует возможностей, которые позволили бы это сделать. В Японии есть технология раннего предупреждения, но даже она позволяет узнать о подземных толчках максимум за 10-30 секунд до. Понятно, что за такой короткий срок подготовиться к ЧП не представляется возможным.

– У них очень много сейсмических станций, которые фиксируют землетрясения, быстро обрабатывают информацию и оперативно доносят это до широкой общественности. Это самая современная технология, которая только есть в мире. В России такого пока нет, – рассказал Константин Рябинкин.

Одно из шести землетрясений было магнитудой 6,9. Это самый мощный подземный толчок, который на момент написания материала зафиксировали специалисты. Бесследно такая сейсмическая активности не прошла, как итог – трещины в зданиях, обрушение декоративной плитки, рухнувшие парты в школах, разбитые бутылки в магазинах и даже упавшие пластиковые потолки. Конечно, все это вызвало панику среди общественности.

– 6,9 магнитуда – это уже довольно серьезно и опасно. По баллам – 7-8 баллов есть. В Турции здания разрушились при магнитуде около 7-8. Все зависит от технологий строительства, которые были использованы при возведении зданий. Как правило, на Камчатке с этим проблем не бывало, – уточнил собеседник «КП – Дальний Восток».

Что же касается сообщений об еще одном землетрясении в 8 баллов, Константин считает, что поводов для беспокойства нет.

– Я очень сомневаюсь, что будет какое-то более мощное землетрясение. Могут произойти так называемые афтершоки: повторные землетрясения в том же месте, но менее мощные. Чего-то большего ждать не стоит. Все самое «большое» уже произошло.

Редакция «Комсомолки» продолжит следить за развитием событий.

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