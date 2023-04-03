Осталось электропровода перерезать, чтобы выехали сами: как скандальная стройка возле исторического здания Владивостока терроризирует жителей

Стройка началась возле Ключевой, 5, недавно – 22 марта 2023 года. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Стройка гостиницы возле Ключевой, 5, во Владивостоке продолжается, и параллельно стремительно растут опасения местных жителей. 22 марта здесь установили очередной зеленый забор. Сначала пространство лишили примерно пятидесяти деревьев, стоящих возле дома не один десяток лет, потом экскаватор добрался до трубы – единственной, по которой подается вода в квартиры, а накануне, 2 апреля, на стройке и вовсе произошел обвал грунта. На этом проблемы не заканчиваются. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с жильцами здания со столетней историей и выяснила, как попытка построить трехэтажную гостиницу на девять номеров досаждает людям.

За короткий строк здесь установили забор, оградили барьерной лентой, повесили паспорт объекта. Фото: Дарья НАУМЕЦ

РЕМАРКА

Сразу стоит оговориться, что в истории еще множество пробелов. Вопросы вызывают и изменение охранной зоны вокруг объекта культурного наследия (ОКН), и таинственные разрешения на строительство, и попытки возвести здесь постройки еще с начала нулевых. И это не говоря уже о том, что рядом с домой странным образом сгорели, как их называют местные жители, сараи – там люди хранили уголь и дрова. Все эти моменты мы обязательно проясним, а пока – передаем «вести с полей».

ПЛОДЫ СТРОЙКИ

На подходе к нижней площадке фуникулера слышен лязг металла – это из ковша экскаватора высыпаются груды земли и камни в кузов грузовой машины. Возле единственного заезда к дому по улице Ключевая – короткому участку дороги, который уже начал исчезать из-за работ – перекрытый проезд той самой техникой. Подобраться к зданию на авто невозможно, а если идти пешком, то нужно или отходить к соседнему, а там спускаться по косогорчику. Или же проходить под работающим ковшом.

– Мы вынуждены так ходить почти две недели, – отметила в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» местная жительница Евгения, которая вместе с соседями бдит за работами. – А сегодня (понедельник, 3 апреля, - Прим.ред.) у детей закончились каникулы. С утра здесь стоял только экскаватор, поэтому они без проблем прошли…

Проехать или подойти к дому – настоящий квест. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Можно, конечно, пешком обойти по косогорчику возле соседнего здания. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Предложение можно и не заканчивать; если такой «квест» опасен для взрослых, то что говорить о ребятах? Причем техника может подъезжать к стройке без проблем, им не мешает даже установленный жильцами шлагбаум. Как рассказала наша собеседница, рабочие перепрограммировали «брелки», поднимающие ограждение, и теперь спокойно открывают барьер сами.

Мешает и постоянный шум, периодически перерастающий в тряску квартиры, когда экскаваторщик сбивает грунт с ковша. Но это – лишь полбеды. Куда больше «радует» то, что жильцы одиннадцати квартир раза 2-3 в день остаются без водоснабжения вообще. К дому подведена одна-единственная труба, по которой бежит холодная вода. Она, к слову, (судя по словам Евгении) почему-то не обозначена на инженерных картах города, поэтому при работах стала настоящим сюрпризом для строителей. Горячего ВС в доме нет, у всех установлены бойлеры. В момент, когда подрядчик задевает трубопровод и случается порыв, компания вынуждена перекрыть холодную воду. За 12 дней стройки работяги уже установили несколько стяжек и заплаток на водоводе – по крайней мере, так утверждают жильцы.

Рабочие уже неоднократно задевали единственную трубу, по которой поступает вода в здание. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Небольшой карьер ежедневно наполняется водой, а сотрудникам компании-подрядчика приходится откачивать ее. Местные с горькой улыбкой шутят, мол, это пруд для уток. Однако новостью для них такой поворот событий не стал – улица не зря называется Ключевой. С вершины Орлиной сопки течет подземный ручей, рассказывают собеседники издания. Воды проходят под дорогой, под откосом вдоль рельсов фуникулера, в районе объекта строительства, а вытекает возле нижней станции остановки вагончиков. Еще один ручей течет во дворах близлежащих домов и выходит к Пушкинскому театру. Думаем, не раз проходящие мимо видели подтеки, например, возле фонтана и памятника Александру Пушкину.

При работах экскаватор задевает и провод, по которому в квартиры попадает электричество. Когда строители заметили, как журналисты наблюдают за колыхающимся кабелем, на грузовой автомобиль стал залазить мужчина в каске и всячески пытаться придерживать его. Представьте картину: периодически попытки увенчивались успехом, но все же рано или поздно ковш цепляется за электролинию, и та начинает опасно натягиваться и раскачиваться.

– Такое ощущение, что это пир во время чумы: осталось электричество перерезать, чтобы выехали сами, – говорит Павел, сосед Евгении.

Ковш экскаватора регулярно задевает провод. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Все моменты жильцы фиксируют, регулярно направляют новые сведения в различные органы:

– Мы обращались в инстанции, отправили жалобы в 11 организаций, которые могут хоть каким-то образом повлиять на ситуацию. Это прокуратура, мэрия, правительство Приморского края, госстройнадзор, росреестр – максимально, куда смогли. Жалобы отправили, но пока ответов не поступило, – поделилась собеседница.

Активистам, желающим отстоять свой комфорт и сохранение исторического наследия, ответы больше напоминает отписки. Власти, считают жильцы, говорят, мол, у застройщика ООО «Владстройзаказчик» есть все разрешения, и они получены законным способом. Напомним, мы уже беседовали с представителем подрядчика, который подтвердил проведение инженерных изысканий, наличие всех необходимых документов.

Прораб и инженер компании, дежурящие на точке, от комментариев «Комсомолке» отказались и сказали обратиться напрямую в офис. Редакция готовит очередной запрос представителям организации.

ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В 20 ЛЕТ

К официальной части Мерлезонского балета (с этим «многослойным» произведением лучше всего сравнить происходящее) мы еще вернемся, а пока поговорим о близлежащей территории. Дом №5 на Ключевой построили в 1918 году, и со временем, в 1996-м, он получил статус объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом Приморской епархии» начала XX века. Здание, несмотря на свой солидный возраст, находится в исправном состоянии, да и само по себе выглядит прилично – ни тебе отваливающихся кусков, ни трещин на стенах. Максимум, что вызывает вопросы, это печные трубы, где не хватает немного кирпичей.

На территории рядом, на которой сейчас идет стройка, изначально были возведены склады для хранения твердого топлива – дров и угля, так как в доме никогда не было централизованного отопления, зато были печи. На стенах хозпостроек, которые, к слову, создали еще в советское время, были нанесены номера квартир. Когда нужда в таком способе обогрева отпала, то сооружения отошли под личные нужды жильцов, так как никаких подвалов или гаражей здесь нет.

Все начало меняться в начале нулевых, только детали люди узнали сейчас. Евгения говорит, что в 2004 году пространство и сараи сдали в аренду, в 2008-м впервые заговорили о стройке, а через год помещения, якобы возведенные незаконно, сожгли неизвестные. Остатки вывезли. Вскоре после этого здесь появился зеленый забор, его поставили первые арендаторы. Он стоял около десяти лет, в итоге деревянные подпоры сгнили, а во время очередного тайфуна ограждение рухнуло. Иронично, что часть ограды до сих пор стоит – нынешний застройщик дополнил его своим зеленым забором из металлических листов.

Еще совсем недавно в теплое время года здесь появлялся настоящий цветник. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Раньше здесь росло около 50 деревьев. Сейчас же торчат одни пеньки. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В промежутках между арендаторами здесь, можно сказать, был палисадник. Росли деревья, каждую весну высаживали цветы. Наша собеседница, живущая в доме с 1979 года, а до этого, с 1951-го, тут проживала ее бабушка, вспоминает – здесь часто проводили фотосессии, в том числе и на свадьбах, и просто снимали пейзаж на память. Когда не было очередного забора, жильцы могли выйти напрямую к лестнице, идущей вдоль фуникулера. И действительно, сбоку от подпорной стены можно заметить небольшой проход, ныне замурованный жестяными листами.

Бывший выход на лестницу. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В общем, обстановка соответствовала исторической застройке и объекту культурного наследия.

По закону, вокруг такого объекта устанавливается защитная зона. В черте города она составляет 100 метров от внешних границ территории памятника и 150 метров для ансамблей. Однако от стены дома до строительного забора максимум десять метров. Евгения отмечает, что по документам застройщику граница объекта строительства доходит до соседних зданий.

От забора до стены объекта культурного наследия – около десяти метров. Фото: Дарья НАУМЕЦ

При этом важно отметить, что в 2017 году в паспорте объекта границы не были обозначены, а летом 2019-го, согласно постановлению администрации Приморья (до реорганизации в правительство) и приказу Инспекции по охране ОКН ПК, установили границы. Если верить документам, территорию сделали не такой уж и большой, явно не соответствующей требованиям закона. Хотя тут нужно подчеркнуть, что об этом, судя по всему, не знали в Арбитражном суде региона. В октябре все того же 2019 года госорган отменил разрешение мэрии Владивостока на строительство девятиэтажного ресторана около улицы… Суханова, 39. Если взглянуть на карту города, то мы увидим, что этот участок находится на приличном расстоянии от Ключевой, 5, однако четыре года назад наш дом был одной из причин отказа на строительство. Тогда в документах суда была указана охранная зона в 139 метров. А новый арендатор, застройщик «Владстройзаказчик», согласно паспорту строительного объекта, забрал себе чуть больше одной тысячи квадратных метров под гостиницу.

НАДЗОР И ЕЩЕ РАЗ НАДЗОР

Возвращаясь к авариям во время строительства, а именно неоднократным порывам трубопровода и обвалу грунта, отметим, что «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в Инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края – именно эта организация ведет надзор за работами возле Ключевой.

– По обвалу грунта идет проверка. Также разбираемся с проектными решениями, были ли предусмотрены мероприятия по выносу сетей. Участок сложный, могут быть наложения. В случае выявления нарушений требований проектной документации будут приняты меры административного воздействия. Более объективная информация будет к концу рабочего понедельника, – уточнил пресс-секретарь инспекции.

Также в курсе ситуации представители и мэрии Владивостока, и прокуратуры Приморья. Ответов от них пока не последовало.

ЕСЛИ ВДРУГ БУДЕТ ХЭППИ ЭНД

Счастливая концовка дли жителей Ключевой, 5, и многих неравнодушных горожан – это прекращение строительства. Жильцы дома предлагают здесь создать городское пространство, например, сквер имени архитектора Михаила Суворова. Купец стал настоящим меценатом Владивостока, из-под его руки вышло немало известных зданий города. Одно из самых известных творений – корпуса Восточного института, которые раскинулись немного ниже Ключевой, на Пушкинской. Еще один пример – гимназия №1, построенная на улице Суйфунская, ныне Уборевича. И это лишь песчинка в море зданий, возведенных архитектором. Это действительно была бы заслуженная дань уважения человеку, строения которого до сих пор используют и которые и сегодня украшают дальневосточную столицу.

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