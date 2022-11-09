Смертельное ДТП с участием бензовоза произошло во Владивостоке

Авария случилась в районе остановки «Стройматериалы». Фото: dpskontrol_125rus.

Во Владивостоке бензовоз наехал на пешехода. Как рассказали очевидцы, от полученных травм женщина скончалась. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария случилась на Волгоградской в районе автобусной остановки «Стройматериалы». По словам приморцев, бензовоз Hino наехал на женщину 1949 года рождения, которая скончалась от полученных травм. На место ДТП прибыли сотрудники скорой помощи на реанимационной машине.

«Комсомольская правда – Владивосток» связалась с пресс-службой УМВД по Владивостоку, чтобы узнать подробности. Представители ведомства обещали предоставить комментарий позже.

Напомним, что на дороге на острове Русский мужчина с ножом нападал на водителей. Сотрудникам полиции пришлось перекрыть движение. По предварительной информации, кроме самого задержанного мужчины больше никто не пострадал.

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