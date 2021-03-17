УК «Фрегат» во Владивостоке, где на пожаре погибли дети, ищет инженера по пожарной безопасности

Объявление о поиске сотрудника появилось 17 марта. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Трагедия, которая случилась во Владивостоке в 25-этажном доме по улице Нейбута, надолго останется в памяти, как одно из самых страшных происшествий марта. Напомним, что в начале месяца на 21 этаже многоквартирного дома вспыхнул пожар. Хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание, успела выбежать из комнаты и спрятаться от огня у соседей. К сожалению, дым порой опаснее огня. В этом случае он стал причиной гибели двух детей.

Семилетний мальчик и четырехлетняя девочка в момент ЧП были дома одни. Отец мальчик был в магазине, а мама лежала в больнице вместе с трехлетней дочерью. Маленькая девочка, которая была в доме - их племянница. Несколько соседей пытались помочь детям, но, к сожалению, никому не удалось даже добраться до их двери. Едкий густой дым душил всех на своем пути. В итоге вытащить детей смогли только спасатели. Обоих вынесли уже без сознания. Их пытались реанимировать в карете скорой помощи. Но нет. Спасти детей не удалось, они скончались.

После случившегося следственный комитет и прокуратура начали проверку. В итоге СК возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.

Спустя больше двух недель после трагедии на FarPost появилось занятное объявление о поиске сотрудника от УК «Фрегат». Это та самая УК, которая обслуживает дом на Нейбута, где в страшном пожаре погибли два ребенка. В объявлении указано, что компания ищет инженера по пожарной безопасности. Занятость дневная, образование требуется высшее, опыт работы - не менее трех лет, категория прав – В.

Объявление.

Будущий сотрудник должен «осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; следить за содержанием в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, обеспечивать выполнение требований государственного пожарного надзора». За выполнение всех этих требований сотруднику будут выплачивать заработную плату в размере 30 000 – 35 000 рублей. Объявление появилось сегодня, 17 марта, утром.

Примечательно, что в УК «Фрегат» сообщили о том, что эта ставка совсем новая, раньше должность была совмещена с другой. Но, вероятно, после случившейся трагедии руководство пересмотрело вопрос о пожарной безопасности и приняло решение найти отдельного человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она была в больнице с 3-летней дочкой»: мама мальчика, который задохнулся при пожаре на Нейбута, потеряла единственного сына и племянницу

Сейчас семья, которая лишилась в пожаре двух детей, нуждается в финансовой помощи (подробности..)

«Дети кричали - мы задыхаемся»: девушка рассказала, что пережили погорельцы Нейбута в ожидании спасателей

Мальчик и девочка скончались в карете скорой помощи, надышавшись едким дымом (подробнее...)

«Когда детей выносили, они еще дышали»: главный очевидец пожара во Владивостоке рассказал, как все было

Он и другие жители высотки на Нейбута помогали пожарным затянуть шланг на 21 этаж, где горела квартира (читать также...)

«На коленях ползли к ним по коридору, но задыхались»: житель дома на Нейбута рассказал, как пытался спасти детей в пожаре

По словам молодого человека, добраться до квартиры, в которой умирали малыши, было просто невозможно (подробности...)