Истощенная тигрица-сирота скончалась в реабилитационном центре в Приморье

Состояние малышки ухудшилось в понедельник, 19 декабря. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

В Приморье скончалась спасенная в ЕАО тигрица. Специалисты делали все возможное, чтобы вылечить ее, но состояние бедняги никак не приходило в норму. Об этом рассказали в пресс-службе центра реабилитации диких животных «Амурский тигр».

Состояние юной хищницы ухудшилось в понедельник, 19 декабря. Специалистов насторожили ее проблемы с конечностями, она припадала на задние лапы.

– Может быть, это из-за атрофии мышц (истощения), а может, из-за повреждения внутренних органов – они беспокоят, и зверь съеживается, – рассказал директор Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В среду, 21 декабря, специалисты центра сообщили печальную новость – маленькая тигрица умерла. Они предположили, что у малышки отказали внутренние органы из-за длительного голодания, обезвоживания и обморожения. Точную причину смерти покажет экспертиза.

Напомним, что полосатую сироту отловили инспекторы охотнадзора в ЕАО. О двух истощенных тигрятах сообщили местные жители, по указанным координатам специалисты нашли погибшего котенка и по следам отправились на поиски его сестры, которую доставили в центр реабилитации.

Мама тигрят пропала. Предположительно, родила их полосатая хищница Лазовка, которую выпустили в дикую природу в 2018 году из временного адаптационного центра.

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