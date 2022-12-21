Дизайнер из Владивостока: В России культ – показать все, что лежало 360 дней в ящике

Елочные игрушки и украшения мы достаем раз в году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый год – время чудес и сказки. Задолго до 31 декабря мы выбираем подарки, присматриваем новые елочные игрушки и проверяем, все ли огоньки горят на гирлянде. В каждом доме хочется создать атмосферу волшебства – и о том, как это сделать, в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на частоте 90.4 FM рассказала Анастасия Стаценко, флорист, дизайнер, владелица студии Green Mosaic.

– Как вы украшаете свой дом? У вас есть семейные традиции или каждый год что-то новое?

– Традиций у нас никаких нет, только с двух лет сын сам наряжает елку. Мы вешаем гирлянду, делаем игрушки из крафтовой бумаги, используем абсолютно разные украшения… Нет конкретной дизайнерской задумки – это абсолютно творческие порывы моего ребенка, в которые я стараюсь не вмешиваться.

– А какую самую необычную новогоднюю елку вы встречали или наряжали для кого-то?

– Самую необычную елку я делала для себя. После ледяного дождя пару лет назад было много сломанных деревьев. Я набрала эти палки с улицы и прикрепила их на стенку в форме елки, украсила гирляндами и игрушками. В предыдущей студии у меня было мало места, для физической ели пространства не было, поэтому декор на стене из подручных материалов был идеальным вариантом.

Многие стремятся вернуть атмосферу из детства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

– А приходилось ли наряжать елку для кого-то?

– Конечно, это моя работа. Я декоратор, и новогодние украшения – моя первая обязанность в декабре. В этом году, правда, была лишь одна елка, дня три назад, как ни странно. Все в этом году решили озеленяться домашними растениями, искусственными елями и панно, а живые елки отошли на второй план.

– Наверное, по причине экологичности и благодаря желанию сохранить деревья. Хотя мы обратили внимание, что в городе продают много живых елок.

– Я к этому вопросу отношусь непредвзято – эти елки специально выращивают в питомниках, я бывала в них. Лесные елки, во-первых, не такие красивые, и никто их там не срубает. Во-вторых, пока елочка растет, она вырабатывает столько кислорода, что она гораздо экологичнее получается, чем производство пластиковых елей. Поэтому всегда будет битва экологов: в каком направлении идти, настоящее или искусственное. У меня и на работе, и дома искусственные елки только потому, что я рассчитываю использовать их больше десяти лет. Но это только мое мнение.

Традиционное «советское» и «российское» застолье. На фоне – елка, украшенная мишурой и дождиком. Фото: Иван МАКЕЕВ

– Сейчас огромный выбор уже готового праздничного декора и для живых елок, и для искусственных. Существует множество каналов, которые рассказывают, что можно сделать своими руками. Но есть ли новогодние тренды в этом сезоне? Есть ли вообще тенденции в декорировании новогоднего пространства?

– От цвета символа года чаще всего зависят тренды. В этом году все пастельное, зефирное, но я категорически против трендов. Новый год – это семейный праздник! Если у вас есть советская игрушка, которой 50 лет, то она должна висеть на елке, даже если она не пастельного оттенка. Это все-таки про эмоции и наши детские воспоминания, а значит, это должно приносить радость. Я следую трендам, когда украшаю елки в общественных местах. Но если это про домашний Новый год, то он должен быть сугубо по трендам вашей семьи и ее традициям.

Советские игрушки вызывают ностальгию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

– Анастасия, а что вы делаете, если украшаете елку, а заказчику не нравится? Приходилось ли вам переубеждать людей в эстетических вопросах?

– Я никогда не пытаюсь убедить заказчиков в том, что правильно. Это должно нравиться тому, кто делает это своими руками, и тому, кто заказывает эту работу. Тренды или не тренды, все-таки побеждает симпатия или ее отсутствие. Мы переделываем, если что-то не подходит заказчикам. Если елка не нравится вообще, ее можно убрать в принципе, даже если это Новый год.

– Если работа нравится и вам, и заказчику – это творческий баланс. Как его найти?

– Мне кажется, в творческом бизнесе люди как-то сами подбираются. Ко мне не обратятся люди, которым не нравятся мои работы. Уже изначально ко мне приходят с доверием, и это очень важно. Также и про домашние елки – это про доверие к себе, к своему вкусу. На Новый год не бывает красиво и не красиво – бывает ваше и не ваше.

Современные игрушки, напоминающие старые, советские. Фото: Мария ЛЕНЦ

– Вы любите разные переделки?

– Переделывать – это легко. Я уже два года популяризирую экологичные игрушки из бумаги. Это интересно, ведь можно делать с детьми, а еще ко мне на мастер-классы приходят взрослые, чтобы научиться чему-то новому. Просто поменять что-то в вашей елке можно куском бумаги и клеем за пару часов. Не обязательно выкидывать старые игрушки – их можно оплести макраме и перекрасить. Сейчас популярна живопись в домашнем формате: можно взять акрил и перекрасить старые фигурки.

– Какие комнатные растения могут выступать в роли новогодней елки?

– Мои комнатные растения – это кактусы. Самому большому кактусу в моей студии 20 лет, я его наряжаю, и он прекрасно справляется с этой ролью. В домашних условиях часто используют кипарис, аукарию, самшит и маленькие елочки. Но после Нового года ко мне приходят по поводу последних и спрашивают: как ее спасать? Я рассказываю, что их не спасти с нашим отоплением. Это такой сезонный декор, который простоит у вас месяц. Увы, домашние елочки редко доживают до сезона и высадки на открытый грунт.

В наше время дизайнерские елки можно найти в студиях, где проходят праздничные фотосессии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также идеально украшенные елки, словно из иностранных фильмов, можно найти в торговых центрах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

– То есть не стоит надеяться, что можно высадить ее, а на следующий год выкопать и у вас будет живое растение, но побольше?

– Надеяться-то всегда стоит, но получится ли? Скорее всего, за сезон она укоренится посерьезнее, чтобы поместить ее в какой-то горшок дома. Проще не заморачиваться, высадить елочку на участок, а в следующем году купить новую, и так выращивать собственный маленький лес.

– А как украшать офисные помещения?

– Важно настроение. Если бумажные снежинки на окне вызывают эмоции, пускай это будут бумажные снежинки на окне! Мы все в детстве вырезали их из салфеток и приклеивали. Главное – не вдаваться в какую-то одну стилистическую идею, у всех разные воспоминания. И надо помнить, для чего и кого это делается. Дизайнерская елка – это одно, но офис, который украшается для себя и сотрудников, это другое.

Однообразно оформленные подарки в студиях и ТЦ выглядят красиво, но искусственно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Как подготовить квартиру к Новому году?

– Я украшаю бумажными елочными игрушками. Есть варианты с гирляндами, и их огромное множество. В этом году стала популярна 200-метровая гирлянда, которая окутывает каждую веточку, и елка даже без игрушек превращается в огромное светящееся украшение, которому больше ничего не требуется.

Я бы с радостью повесила у себя советские гирлянды, у которых лампочка одна перегорела и все ломается. Хотя это не современно – сейчас или теплые огоньки, или холодные, все одноцветное. Все стало более взвешенное. У меня на елку ребенок повесил яркую мигающую гирлянду, от которой дергается глаз, но ему это нравится, и мне это создает настроение.

Сейчас наше поколение пытается восстановить то, что было в детстве. Если елка – то такая же, как тогда. Современные заводы имитируют советские игрушки. Мастера снова делают игрушки из ваты, как до военных времен. Это и конфеты в подарках, и дед морозы под елкой. Мы стремимся возвращаться в то время, потому что оно о тепле и о жизни без проблем.

Сегодня во Владивостокском ГУМе можно посмотреть выставку, посвященную советским игрушкам. Фото: Галина КОЧЕТКОВА

– У каждого есть та самая коробка с новогодними украшениями. Перед праздником мы все это распаковываем, разворачиваем и стремимся по максимуму развесить. Елка превращается в кладезь этой коробки. Как ограничить себя в таком порыве?

– Я советую никому не ограничиваться! У меня абсолютно тот же принцип: все игрушки должны висеть на елке. Если у вас в этом году никто не учился на дизайнера и это никого не триггерит, то пожалуйста! Это тоже наша советская традиция, которая пришла из детства. Только в иностранных фильмах может быть елка с выверенным дизайном и игрушками одинакового цвета. Наши елки не такие. Это культ – показать все, что лежало 360 дней в ящике. Оно должно провисеть две недели до Старого Нового года по максимуму. Я против ограничений, их и так много вокруг.

– А надо ли декорировать подарки под елкой в один стиль? Или пускай это будет пестрый набор коробок?

– Вы же видели одноцветные имитации подарков в торговых центрах под огромными елками. Это выглядит искусственно. Обычно я не упаковываю подарки, а дарю так, но в этом году украшаю их разной бумагой. Может быть, это не по-дизайнерски, но мне так хочется. А еще это помогает различать подарки.

– У вас есть любимая елочная игрушка?

– Она висела у моей бабушки на елке, очень давно, но, к сожалению, не пережила наших переездов. Это был космонавт на прищепке – советская игрушка, которая вешалась вертикально. Не знаю, почему она вызывает тепло. Я не была поклонницей Гагарина, хотя эти популярные игрушки появились в то время.

В этом году популярны 200-метровые гирлянды. Фото: Мария ЛЕНЦ

– Что пожелаете близким, друзьям, коллегам, клиентам и партнерам на Новый год?

– Желаю спокойствия в следующем году, использовать все возможности, которые есть. Жить сегодняшним днем; в наше время это очень актуально. Идти больше по стороне «хочу» и «нравится», чем через сопротивления. Так жить и воспринимать происходящее вокруг проще.

– А если украшаться к Новому году, то делать так, как хочется?

– Конечно. Это самое главное правило жизни – делать так, как хочется.

Сегодня на рынке выбор новогодних украшений богат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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