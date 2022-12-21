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21 декабря 2022 7:43

Дизайнер из Владивостока: В России культ – показать все, что лежало 360 дней в ящике

Владелица студии Green Mosaic рассказала, как нарядить елку на Новый год
Анастасия КЛЕЩИК
Елочные игрушки и украшения мы достаем раз в году.

Елочные игрушки и украшения мы достаем раз в году.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый год – время чудес и сказки. Задолго до 31 декабря мы выбираем подарки, присматриваем новые елочные игрушки и проверяем, все ли огоньки горят на гирлянде. В каждом доме хочется создать атмосферу волшебства – и о том, как это сделать, в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на частоте 90.4 FM рассказала Анастасия Стаценко, флорист, дизайнер, владелица студии Green Mosaic.

– Как вы украшаете свой дом? У вас есть семейные традиции или каждый год что-то новое?

– Традиций у нас никаких нет, только с двух лет сын сам наряжает елку. Мы вешаем гирлянду, делаем игрушки из крафтовой бумаги, используем абсолютно разные украшения… Нет конкретной дизайнерской задумки – это абсолютно творческие порывы моего ребенка, в которые я стараюсь не вмешиваться.

– А какую самую необычную новогоднюю елку вы встречали или наряжали для кого-то?

– Самую необычную елку я делала для себя. После ледяного дождя пару лет назад было много сломанных деревьев. Я набрала эти палки с улицы и прикрепила их на стенку в форме елки, украсила гирляндами и игрушками. В предыдущей студии у меня было мало места, для физической ели пространства не было, поэтому декор на стене из подручных материалов был идеальным вариантом.

Многие стремятся вернуть атмосферу из детства.

Многие стремятся вернуть атмосферу из детства.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

– А приходилось ли наряжать елку для кого-то?

– Конечно, это моя работа. Я декоратор, и новогодние украшения – моя первая обязанность в декабре. В этом году, правда, была лишь одна елка, дня три назад, как ни странно. Все в этом году решили озеленяться домашними растениями, искусственными елями и панно, а живые елки отошли на второй план.

– Наверное, по причине экологичности и благодаря желанию сохранить деревья. Хотя мы обратили внимание, что в городе продают много живых елок.

– Я к этому вопросу отношусь непредвзято – эти елки специально выращивают в питомниках, я бывала в них. Лесные елки, во-первых, не такие красивые, и никто их там не срубает. Во-вторых, пока елочка растет, она вырабатывает столько кислорода, что она гораздо экологичнее получается, чем производство пластиковых елей. Поэтому всегда будет битва экологов: в каком направлении идти, настоящее или искусственное. У меня и на работе, и дома искусственные елки только потому, что я рассчитываю использовать их больше десяти лет. Но это только мое мнение.

Традиционное «советское» и «российское» застолье. На фоне – елка, украшенная мишурой и дождиком.

Традиционное «советское» и «российское» застолье. На фоне – елка, украшенная мишурой и дождиком.

Фото: Иван МАКЕЕВ

– Сейчас огромный выбор уже готового праздничного декора и для живых елок, и для искусственных. Существует множество каналов, которые рассказывают, что можно сделать своими руками. Но есть ли новогодние тренды в этом сезоне? Есть ли вообще тенденции в декорировании новогоднего пространства?

– От цвета символа года чаще всего зависят тренды. В этом году все пастельное, зефирное, но я категорически против трендов. Новый год – это семейный праздник! Если у вас есть советская игрушка, которой 50 лет, то она должна висеть на елке, даже если она не пастельного оттенка. Это все-таки про эмоции и наши детские воспоминания, а значит, это должно приносить радость. Я следую трендам, когда украшаю елки в общественных местах. Но если это про домашний Новый год, то он должен быть сугубо по трендам вашей семьи и ее традициям.

Советские игрушки вызывают ностальгию.

Советские игрушки вызывают ностальгию.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

– Анастасия, а что вы делаете, если украшаете елку, а заказчику не нравится? Приходилось ли вам переубеждать людей в эстетических вопросах?

– Я никогда не пытаюсь убедить заказчиков в том, что правильно. Это должно нравиться тому, кто делает это своими руками, и тому, кто заказывает эту работу. Тренды или не тренды, все-таки побеждает симпатия или ее отсутствие. Мы переделываем, если что-то не подходит заказчикам. Если елка не нравится вообще, ее можно убрать в принципе, даже если это Новый год.

– Если работа нравится и вам, и заказчику – это творческий баланс. Как его найти?

– Мне кажется, в творческом бизнесе люди как-то сами подбираются. Ко мне не обратятся люди, которым не нравятся мои работы. Уже изначально ко мне приходят с доверием, и это очень важно. Также и про домашние елки – это про доверие к себе, к своему вкусу. На Новый год не бывает красиво и не красиво – бывает ваше и не ваше.

Современные игрушки, напоминающие старые, советские.

Современные игрушки, напоминающие старые, советские.

Фото: Мария ЛЕНЦ

– Вы любите разные переделки?

– Переделывать – это легко. Я уже два года популяризирую экологичные игрушки из бумаги. Это интересно, ведь можно делать с детьми, а еще ко мне на мастер-классы приходят взрослые, чтобы научиться чему-то новому. Просто поменять что-то в вашей елке можно куском бумаги и клеем за пару часов. Не обязательно выкидывать старые игрушки – их можно оплести макраме и перекрасить. Сейчас популярна живопись в домашнем формате: можно взять акрил и перекрасить старые фигурки.

– Какие комнатные растения могут выступать в роли новогодней елки?

– Мои комнатные растения – это кактусы. Самому большому кактусу в моей студии 20 лет, я его наряжаю, и он прекрасно справляется с этой ролью. В домашних условиях часто используют кипарис, аукарию, самшит и маленькие елочки. Но после Нового года ко мне приходят по поводу последних и спрашивают: как ее спасать? Я рассказываю, что их не спасти с нашим отоплением. Это такой сезонный декор, который простоит у вас месяц. Увы, домашние елочки редко доживают до сезона и высадки на открытый грунт.

В наше время дизайнерские елки можно найти в студиях, где проходят праздничные фотосессии.

В наше время дизайнерские елки можно найти в студиях, где проходят праздничные фотосессии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также идеально украшенные елки, словно из иностранных фильмов, можно найти в торговых центрах.

Также идеально украшенные елки, словно из иностранных фильмов, можно найти в торговых центрах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

– То есть не стоит надеяться, что можно высадить ее, а на следующий год выкопать и у вас будет живое растение, но побольше?

– Надеяться-то всегда стоит, но получится ли? Скорее всего, за сезон она укоренится посерьезнее, чтобы поместить ее в какой-то горшок дома. Проще не заморачиваться, высадить елочку на участок, а в следующем году купить новую, и так выращивать собственный маленький лес.

– А как украшать офисные помещения?

– Важно настроение. Если бумажные снежинки на окне вызывают эмоции, пускай это будут бумажные снежинки на окне! Мы все в детстве вырезали их из салфеток и приклеивали. Главное – не вдаваться в какую-то одну стилистическую идею, у всех разные воспоминания. И надо помнить, для чего и кого это делается. Дизайнерская елка – это одно, но офис, который украшается для себя и сотрудников, это другое.

Однообразно оформленные подарки в студиях и ТЦ выглядят красиво, но искусственно.

Однообразно оформленные подарки в студиях и ТЦ выглядят красиво, но искусственно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Как подготовить квартиру к Новому году?

– Я украшаю бумажными елочными игрушками. Есть варианты с гирляндами, и их огромное множество. В этом году стала популярна 200-метровая гирлянда, которая окутывает каждую веточку, и елка даже без игрушек превращается в огромное светящееся украшение, которому больше ничего не требуется.

Я бы с радостью повесила у себя советские гирлянды, у которых лампочка одна перегорела и все ломается. Хотя это не современно – сейчас или теплые огоньки, или холодные, все одноцветное. Все стало более взвешенное. У меня на елку ребенок повесил яркую мигающую гирлянду, от которой дергается глаз, но ему это нравится, и мне это создает настроение.

Сейчас наше поколение пытается восстановить то, что было в детстве. Если елка – то такая же, как тогда. Современные заводы имитируют советские игрушки. Мастера снова делают игрушки из ваты, как до военных времен. Это и конфеты в подарках, и дед морозы под елкой. Мы стремимся возвращаться в то время, потому что оно о тепле и о жизни без проблем.

Сегодня во Владивостокском ГУМе можно посмотреть выставку, посвященную советским игрушкам.

Сегодня во Владивостокском ГУМе можно посмотреть выставку, посвященную советским игрушкам.

Фото: Галина КОЧЕТКОВА

– У каждого есть та самая коробка с новогодними украшениями. Перед праздником мы все это распаковываем, разворачиваем и стремимся по максимуму развесить. Елка превращается в кладезь этой коробки. Как ограничить себя в таком порыве?

– Я советую никому не ограничиваться! У меня абсолютно тот же принцип: все игрушки должны висеть на елке. Если у вас в этом году никто не учился на дизайнера и это никого не триггерит, то пожалуйста! Это тоже наша советская традиция, которая пришла из детства. Только в иностранных фильмах может быть елка с выверенным дизайном и игрушками одинакового цвета. Наши елки не такие. Это культ – показать все, что лежало 360 дней в ящике. Оно должно провисеть две недели до Старого Нового года по максимуму. Я против ограничений, их и так много вокруг.

– А надо ли декорировать подарки под елкой в один стиль? Или пускай это будет пестрый набор коробок?

– Вы же видели одноцветные имитации подарков в торговых центрах под огромными елками. Это выглядит искусственно. Обычно я не упаковываю подарки, а дарю так, но в этом году украшаю их разной бумагой. Может быть, это не по-дизайнерски, но мне так хочется. А еще это помогает различать подарки.

– У вас есть любимая елочная игрушка?

– Она висела у моей бабушки на елке, очень давно, но, к сожалению, не пережила наших переездов. Это был космонавт на прищепке – советская игрушка, которая вешалась вертикально. Не знаю, почему она вызывает тепло. Я не была поклонницей Гагарина, хотя эти популярные игрушки появились в то время.

В этом году популярны 200-метровые гирлянды.

В этом году популярны 200-метровые гирлянды.

Фото: Мария ЛЕНЦ

– Что пожелаете близким, друзьям, коллегам, клиентам и партнерам на Новый год?

– Желаю спокойствия в следующем году, использовать все возможности, которые есть. Жить сегодняшним днем; в наше время это очень актуально. Идти больше по стороне «хочу» и «нравится», чем через сопротивления. Так жить и воспринимать происходящее вокруг проще.

– А если украшаться к Новому году, то делать так, как хочется?

– Конечно. Это самое главное правило жизни – делать так, как хочется.

Сегодня на рынке выбор новогодних украшений богат.

Сегодня на рынке выбор новогодних украшений богат.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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