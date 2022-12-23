ФОТО: администрация Дальнегорского округа

В Кавалеровском округе и Дальнегорском ГО введен режим ЧС в связи с непогодой. Влияние циклона на Приморье продолжается. 23 декабря в крае продолжается сильный снег и метель.

В администрации Кавалеровского округа сообщили, что за сутки на территории МО выпало более 130 миллиметров осадков. В муниципалитете развернуты пункты временного размещения. В них находится шесть человек.

– Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Запас топлива на котельных имеется. Занятия в школах отменены. Запас продуктов в магазинах и на продуктовых базах имеется приблизительно на месяц. Неснижаемый запас топлива на АЗС имеется, – отметили в местном управлении.

Согласном прогнозам, прекращение снега ожидается к 19:00 часам. На данный момент приостановлено движение по автомобильным дорогам Осиновка-Рудная Пристань и Кавалерово-Ольга в обоих направлениях.

В АО «Примавтодор» уточнили, что на расчистке дорог работает пять единиц техники предприятия, в течении дня выйдут на работы еще восемь единиц техники. Также работает пять единиц техники МКУ «Технический центр». Ведется работа по привлечен ию к расчистке всей имеющейся техники предпринимателей округа.

– В Кавалеровском округе нет проезда на дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово на 379 километре, перевал Базовый. Нет проезда на трассе Осиновка – Рудная Пристань с 309 по 343 километры. Идет очистка дороги, – сказали в «Примавтодоре».

В школах Дальнегорска введено свободное посещение. В местной администрации отметили, что образовательные учреждения округа продолжают работу в штатном режиме. Однако, если родители приняли решение не отправлять ребенка в школу, прогулом это не будет считаться. Все школы будут открыты, педагоги будут готовы принять детей в случае необходимости. Детские сады работают в штатном режиме.

– В Дальнегорском округе нет проезда в сторону Каменки и Лидовки. Также ограничено движение на Дальнегорском перевале. Расчищена только одна полоса. Проехать могут только подготовленные машины. Для остальных проезд закрыт. Дежурят сотрудники ГИБДД. Идет перевозка бульдозеров с Кавалерово в Дальнегорск, чтобы помочь специалистам. Нет проезда на перевале Китовое Ребро и на дороге Дальнегорск – Черемшаны. По самому Дальнегорску проезд есть, – сообщает «Примавтодор».

Напомним, непогода в Приморье установилась 21 декабря. С того момента в регионе продолжают идти осадки, наблюдается сильный ветер и метель. В девяти муниципалитетах края прервано дорожное сообщение. Ранее синоптики прогнозировали, что в юго-восточной части субъектам может выпасть 4-5 месячных норм.

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