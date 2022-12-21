Из-за непогоды в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поздно вечером и в первой половине ночи циклон пройдет Находку, побережье Лазовского района и зависнет над югом Приморья. По словам главного синоптика края Бориса Кубая, Ольгинский район окажется в эпицентре удара стихии. Там может наблюдаться сильный мокрый снег, в том числе дождь вблизи побережья моря, гололед и гололедица, сообщает «КП».

– Суммарное количество осадков за трое суток там может превысить несколько месячных норм. Соответствующее штормовое предупреждение распространено и получено всеми заинтересованными адресатами заблаговременно, – отметил специалист.

К слову, утром во Владивостоке наблюдалась спокойная погода. Осадки начались в девятом часу – резко пошел снег.

– Утреннее спокойствие обманчиво, к сожалению, циклон мимо Приморского края не пройдет. Он приблизится сегодня к Владивостоку во второй половине дня, пик снегопада и метели здесь ожидается в период с 18 до 21 часа, поэтому горожанам желательно отправляться домой после обеда, – добавил Борис Кубай.

Напомним, из-за непогоды в Приморье объявлено штормовое предупреждение: ожидаются метель и большое количество осадков. Утром 21 декабря Владивосток и другие районы края накрыл сильный снегопад. В городе перекрыто несколько трасс, работает техника. В школах и вузах на время циклона отменены очные занятия. Издание продолжает следить за обстановкой в регионе в режиме реального времени.

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