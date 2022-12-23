Инспекторы толкают машины по всему краю. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В девяти муниципалитетах Приморского края прервано дорожное сообщение, на маршруты для очистки вышло 172 единицы техники – чуть больше половины из запланированных 300. Третьи сутки здесь бушует снегопад, пришедший из Китая. О ситуации на дорогах рассказали в региональном правительстве.

Как и ожидалось, самая сложная обстановка сложилась в Дальнегорском городском и Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском муниципальных округах. Как писала «КП», в двух округах уже введен режим ЧС.

В Дальнегорском районе нет проезда до Каменки и Лидовки, нельзя проехать на Дальнегорском перевале. Дежурят сотрудники ГИБДД. Бульдозеры перевозят в Кавалерово и столицу округа, чтобы помочь в расчистке.

В Лазовском районе проезда нет по маршрутам Сокольчи – Валентин, Валентин – Глазковка и Звездочка – Чистоводное. Также сегодня ночью специалисты вели работы по устранению гололеда от Находки в сторону Лазо с первого по 30 километр.

В Ольгинском районе вновь под ударом оказались села Фурманово и Николаевка, добраться до них будет крайне проблематично. Перекрыт маршрут с 220 по 270 километр. Отрезаны населенные пункты Фурманово, Моряк-Рыболов, Лиственная, подъезд к краевой больнице «Евгеньевская». Напомним, в Ольгинском районе еще и снежный блэкаут: прокуратура муниципалитета ведет проверку из-за массовых отключений света.

В Кавалеровском округе нет проезда на дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово (379 километр), а также закрыт участок трассы у перевала Базового. Нет проезда также с 309 по 343 километр на дороге Осиновка – Рудная Пристань.

В Михайловском районе ограничены дороги до Штыково, Ивановки, Реттиховки. Специалисты подчеркнули, что здесь выпало около метра осадков! В Партизанском районе удар стихии оказался чуть слабее. Ограничения есть для движения большегрузов и автобусов на Американском перевале.

В Хасанском округе проезд затруднен для легковых автомобилей на втором километре дороги Раздольное – Хасан – Посьет, с 18 по 20 километр – Краскино – Госграница, Раздольное – Хасан – с 190 по 200 километр.

В Яковлевском районе проезд есть, но по перевалам движение ограничено для крупнотоннажной техники.

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