Дорога в Ольгинском районе. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Власти Приморья продолжают обновлять сводку о дорожной ситуации: коммунальные службы и энергетики не прекращают работы по очистке трасс региона от снега после аномальных осадков 21-23 декабря. Сложная обстановка сохраняется в Дальнегорском, Лазовском, Ольгинском и Кавалеровском мунокругах. «Комсомольская правда – Владивосток» сообщает о ситуации на дорогах со ссылкой на краевое правительство и региональное УМВД.

Как уточнили в пресс-службе приморской полиции, нет проезда к населенным пунктам: Фурманово, Моряк-Рыболов, Лиственная, заблокирован подъезд к краевой больнице Евгеньевская. В Кавалеровском округе нет проезда на 410 километре автодороги «Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово», перевал Базовый. Как уже писала «КП», в Ольгинский район направили дополнительные бригады энергетиков. Населенные пункты округа остаются без света, а ремонтники пробираются через сугробы на снегоходах. Здесь выпало более 100 миллиметров осадков, согласно данным Примгидромета.

В сумме в Ольгинском районе отрезано от транспортного сообщения 16 населенных пунктов, без света остаются девять, уточнили в МЧС Приморья.

В Чугуевском округе ограничено движение на 247 – 267 км автодороги «Осиновка-Рудная Пристань». Расчищена только одна полоса. Организовано реверсивное движение для легкового транспорта. С 307 по 343 км трассы «Осиновка – Рудная Пристань» расчищена только одна полоса, организовано реверсивное движение для легкового транспорта. Здесь продолжают уборку снега.

– В течение 4-5 часов бульдозеры «пробьют» дорогу к Кавалерово, высота снежного покрова здесь доходит до двух метров, на первое время трасса будет шириной в 1,5 полосы, но со временем ее расширят, – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

К счастью, тяжелая спецтехника все добралась до перекрестка на Тимофеевку в Ольгинском районе. Скоро могут восстановить проезд в сторону Горноводного и на дороге Маргаритово – Моряк-Рыболов. Туда уже направили грейдер для помощи с Милоградово. Полная хронология того, как Приморский край встретился с непогодой – в отдельном материале «КП».

ОБНОВЛЕНИЕ НА 15:40.

На 151 километре дороги «Находка−Лазо−Ольга−Кавалерово» из-за образования переметов проезд ограничен. Направлен грейдер. В остальных направлениях на Киевку и Преображение в сторону Лазовского перевала движение есть. На самом перевале сейчас работает техника и идет обработка противогололедными материалами.

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