Приморец доставлял хлеб землякам в аномальную пургу и застрял на 60 часов в снежной западне

Александр Макаров. Фото: Правительство Приморского края

Житель Приморья оказался в снежном плену из-за непогоды на пути из Ольги в родное село Фурманово. Александр Макаров загрузил машину хлебом и отправился туда еще в четверг, 21 декабря – в самом начале аномального снежного циклона. Однако обратная дорога едва не стоила добряку жизни. Его историю привели в пресс-службе регионального правительства.

Близкие Александра сразу обратились к спасателям. Перед тем, как перестать выходить на связь, он добрался до поворота на Молдавановку с находкинской трассы. Хотел было выехать обратно, но сугробы сделали свое дело. Трасса была непроходимой даже для снегохода. Топливо на тот момент уже было израсходовано. Спасатели выдвинулись незамедлительно, но добирались до героя почти полтора дня.

– Связь бывало «подлавливала», хотя зарядка быстро закончилась. Солярки не было. Меня спасали почти три дня. Хорошо, был паек военный, газ и плитка. <....> Выехал с Кавалерово, когда началась эта эпопея. Успел доехать до поворота на Молдавановку, продвинулся метров на 500, вижу, снег через капот валит. Назад уже не пошел, – рассказал Александр Макаров.

Напомним, снегопад сковал транспортное сообщение настолько, что техника не может справиться с очисткой дорог уже три дня. «Комсомольская правда – Владивосток» подробно рассказывает о перекрытых дорогах в отдельной текстовой трансляции. О том, как Приморье встретило трехдневный снегопад, – читайте в материале.

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