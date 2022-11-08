Выбивали показания? Сотрудники «убойного отдела» во Владивостоке оказались под следствием

«Убойный отдел» во Владивостоке не раз раскрывал особо тяжкие преступления с убийствами. Из архива. Фото: Артем КИЛЬКИН

В преддверии Дня полиции, 5 ноября, Фрунзенский районный суд отправил под арест двух оперативников. Начальника отдела по раскрытию преступлений против личности (ОРППЛ) Управления розыска УМВД Приморья Андрея Тейхреба, а также его зама Олега Незавитина обвиняют в превышении должностных полномочий, заведено два уголовных дела. Информацию привел портал «Золотой мост», арест подтвердили в суде.

По предварительным данным, начальника и зама подозревают по статье 286 УК РФ: в январе 2022 года с помощью насилия удалось «выбить» показания от жителя Находки. Дело, по информации журналистов, связано с одним из подручных главы небезызвестной «банды Вэпса». Именно против него и требовались показания избитого. Изначально мужчина заявил, что был нанят сторонником неуловимого Вэпса для убийства женщины из Находки, но сделал все, чтобы та не умерла. А вот 3 ноября 2022 года этот же человек внезапно изменил показания после знакомства с оперативниками «убойного отдела» и якобы оговорил себя. Сотрудники оперчасти, считает обвинение, для этого нанесли один удар в живот и два в ребра. Уже 5 ноября Незавитин и Тейхреб оказались под стражей решением суда. Источники «Комсомольской правды – Владивосток», близкие к ситуации, раскрыли, что подозреваемых по делу больше. Но другие детали пока неизвестны.

Это не единственное обвинение, которое вменяют мужчинам. Еще один состав статьи 286 подразумевает разглашение данных. Тайну полицейские раскрыли неназванному ветерану МВД. Какую именно – неясно.

Так или иначе, ОРППЛ УУР УМВД по Приморскому краю проявил себя в раскрытии убийств прошлых лет, включая расследования о банде «Трифоновских». О задержании членов ОПГ «Комсомолка» писала в отдельном материале. Сам Андрей Тейхреб в 2009 году получил Почетную грамоту МВД. Однако среди местных жителей, напомним, оперативно-разыскная часть № 4 (в ее составе несколько отделов) известна как нечто пугающее. По неподтвержденной информации, сотрудники отдела порой прибегали к пыткам, чтобы добиться показаний.

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