А ну, иди сюда: женщина отбилась бейсбольной битой от мужчины с ножом во Владивостоке

Тематическая иллюстрация. Фото: Тимур ХАНОВ.

В сети появился видеоролик, на котором женщина повздорила с мужчиной, когда приехала забирать ребенка из школы во Владивостоке. По ее словам, некто с бородой подошел к ней и стал угрожать ножом за то, что она неправильно припарковалась возле лицея. Хорошо, что в салоне у дамы залежалась бейсбольная бита – весомый аргумент любого конфликта.

Перепалка произошла на улице Воропаева. Барышня рассказывает, что подъехала к 41-у лицею, поставила автомобиль, и внезапно из-за угла появился бородатый старик, державший в руках нож.

– Припарковалась, там где всегда все паркуются. Вдруг вышел мужчина с ножом, говорил мне “ты сдохнешь”, стал угрожать.

Ничего внятного предположительный охранник на видео не сказал – лишь какие-то отрывистые фразы. Когда автор записи взяла биту с переднего сидения машины и замахнулась ею в сторону обидчика, последний явно струхнул и попятился туда, откуда явился.

– А если бы я была уже с ребенком, или на моем месте был бы ребенок? Это жесть, пусть обратят на этого обморока внимание.

В пресс-службе УМВД Владивостока изданию рассказали, что полиция проверяет информацию об инциденте. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личности его участников и очевидцев. Заявлений в органы внутренних дел по данному факту не поступало.

– По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с российским законодательством. О фактах нарушений общественного порядка, противоправных действиях, готовящихся или совершенных преступлениях граждан просят сообщать в органы внутренних дел по телефону 02/102, – отметили в ведомстве.

Можно добавить, что реплики и действия участников конфликта выглядят слегка натянуто. Создается впечатление, что это постановочная запись – иначе как объяснить несвойственную смелость девушки, так удачно оказавшуюся под рукой биту и резкий испуг мужчины.

К слову, ситуация в некоторой степени напоминает недавно произошедшее ЧП на одной из дорог Владивостока, когда девушка с предметом похожим на мачете напала на автомобиль Toyota CH-R. Агрессор призналась, что ее спровоцировали пассажиры.

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