Когда и где окунуться на Крещение Господне в 2023 году в Приморском крае

Окунаются в проруби на Крещение в ночь с 18 на 19 января. Фото: Вадим ПОПОВ

Крещение Господне – один из важнейших религиозных праздников, который отмечают каждый год 19 января (6 января по старому стилю). По давней традиции, которую соблюдают и по сей день, в ночь с 18 на 19 число принято окунаться в прорубь-иордань с освященной в ней водой для исцеления. «Комсомольская правда – Владивосток» о Крещении, а также о том, когда и где можно окунуться в Приморье в 2023 году.

Купели готовят и оборудуют, чтобы людям было удобно заходить в воду и выходить из нее. Фото: Вадим ПОПОВ

ИСТОРИЯ

Христианский праздник Крещения ежегодно празднуется в один и тот же день – 19 января.

По Евангелию, после блужданий в пустыне старец Иоанн Предтеча пришел на священную реку Иордан, в которой иудеи совершали ритуал религиозного омовения и стал говорить народу о покаянии, рассказал про крещение для отпущения грехов и многие послушали его. Однажды пришел к Иордану и сам Иисус Христос с просьбой окрестить его, после чего произошло невообразимое – на Иисуса с небес сошел Святой Дух в облике голубя и голос с неба назвал его Сыном. В следствии обряда появилась божественная троица – Отец, Сын и Святой Дух.

Важное условие при организации купелей – безопасность. Фото: Вадим ПОПОВ

Многие считают, что освященная вода может смыть все согрешения, помогает обновиться на духовном и физическом уровне.

ПРАВИЛА КУПАНИЯ В ПРОРУБИ

Есть люди, для которых регулярное закаливание является нормой жизни, с частыми тренировками их организм привыкает к минусовым температурам и переносит с легкостью. Ярким примером в Приморье можно назвать «русалку» и «мороженку» Анастасию Слободчикову. А совсем недавно таблоид Global Times опубликовал фоторепортаж о приморцах-«моржах», которые ныряют в море зимой.

Многие жители Приморья регулярно окунаются в зимнее море. Фото: Вадим ПОПОВ

Для неподготовленного же человека такой шок может повлечь за собой нежелательные проблемы со здоровьем, особенно в случае наличия хронических заболеваний.

Но уж если и решились, то нелишним будет помнить о ключевых правилах и противопоказаниях:

– маленьких деток лучше не окунать, от омовения стоит воздержаться беременным женщинам, кормящим матерям и пожилым людям;

– для начала нужно размяться, этим вы подготовите и разогреете мышцы;

– раздеваться непосредственно перед погружением, чтобы лишний раз не морозиться;

– заранее подготовьте теплую и свободную одежду, удобные тапочки, полотенце;

– не прибегайте к спиртному, лучше зайти в теплое помещение и выпить горячий чай;

– на голодный желудок спускаться в воду нельзя, за 2-3 часа нужно плотно покушать;

– во избежание сужения сосудов головы, медики советуют опускаться в воду до шеи, а количество погружений по православным обычаям три раза, само нахождение в проруби должно занимать максимум 10 секунд.

Рядом с прорубями оборудуют палатки – там можно согреться и переодеться. Фото: Вадим ПОПОВ

СОВЕТЫ «МОРОЖЕНОК»

Наталья Аксенова более десяти лет занимается моржеванием. Желающим искупаться в проруби в Крещенкую ночь девушка рекомендует посоветоваться с врачом, прежде чем решиться на такой шаг. Еще стоит изучить методики по подготовке к погружению в прорубь, соблюдать технику безопасности, наслаждаться процессом и не бояться.

На мероприятия приходят священнослужители. Фото: Вадим ПОПОВ

СПИСОК АДРЕСОВ КУПЕЛЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

В 2022 году на территории было оборудовано 19 официально разрешенных купелей, где дежурили медики, спасатели и полицейские, а также были подготовлены специальные места для переодеваний и пункты обогрева с горячим питанием.

Пока неизвестно точное расположение и количество объектов в Приморье в 2023 году, следите за обновлениями на нашем сайте.

Возле прорубей обязательно дежурят спасатели. Фото: Вадим ПОПОВ

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