Типичный вид из окна приморца за последние три дня. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Третьи сутки Приморье держит оборону от снегопада, пришедшего в край 21 декабря 2022 года. На востоке края установлены новые рекорды – по предварительным данным, исторические. В Ольгинском районе выпало вдвое больше снега, чем в предыдущий рекордный год – 100 миллиметров против 53 семью годами ранее. Рассказываем, что известно синоптикам.

Месячная норма в Ольге составляет 24 миллиметра, нехитрыми подсчетами можно предположить, что муниципалитет взял на себя как минимум пятимесячное количество осадков. Сугробы выросли до полутора метра, а местные жители оказались в «белой» западне. Накануне в муниципалите случился снежный блэкаут, без электропитания остались 1,8 тысячи жителей. На вечер 23 декабря свет постепенно возвращают, но прокуратура региона уже взяло ситуацию под свой контроль и начало проверку из-за возможной халатности местных властей. Большая часть приморцев переживает, но не расстраивается: катается на качелях, откапывает дома, снимает на видео удар стихии.

В Кавалерово, уточнили в Примгидромете, при историческом максимуме 45-летней давности (60 миллиметров) выпало почти на четверть больше – 76. Чего уж говорить о месячной норме, которая даже и до двух десятков миллиметров не дотягивает. Снега за три месяца навалило в Боголюбово, а в Рудной Пристани – за два.

В Примгидромете напомнили важную памятку. То, что люди видят на улице после снегопада, – это высота снежного покрова. Миллиметр осадков – это один литр воды на квадратный метр.

«Комсомолка» рассказывала о третьем (и, надеемся, заключительном) дне снегопада в текстовой трансляции. Там можно найти все о перекрытых дорогах и отключениях света. О том, какие позитивные моменты нашли приморцы в снежной западне – в отдельном материале «КП».

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае

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