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Владивосток23 декабря 2022 7:15

Навалило за полгода сразу: полутораметровые сугробы хоронят районы в Приморье, рекорды побиты

В Ольге и Кавалерово в Приморском крае затяжной снежный циклон побил рекорды по количеству осадков
Ростислав САХАЛИНОВ
Типичный вид из окна приморца за последние три дня.

Типичный вид из окна приморца за последние три дня.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Третьи сутки Приморье держит оборону от снегопада, пришедшего в край 21 декабря 2022 года. На востоке края установлены новые рекорды – по предварительным данным, исторические. В Ольгинском районе выпало вдвое больше снега, чем в предыдущий рекордный год – 100 миллиметров против 53 семью годами ранее. Рассказываем, что известно синоптикам.

Месячная норма в Ольге составляет 24 миллиметра, нехитрыми подсчетами можно предположить, что муниципалитет взял на себя как минимум пятимесячное количество осадков. Сугробы выросли до полутора метра, а местные жители оказались в «белой» западне. Накануне в муниципалите случился снежный блэкаут, без электропитания остались 1,8 тысячи жителей. На вечер 23 декабря свет постепенно возвращают, но прокуратура региона уже взяло ситуацию под свой контроль и начало проверку из-за возможной халатности местных властей. Большая часть приморцев переживает, но не расстраивается: катается на качелях, откапывает дома, снимает на видео удар стихии.

В Кавалерово, уточнили в Примгидромете, при историческом максимуме 45-летней давности (60 миллиметров) выпало почти на четверть больше – 76. Чего уж говорить о месячной норме, которая даже и до двух десятков миллиметров не дотягивает. Снега за три месяца навалило в Боголюбово, а в Рудной Пристани – за два.

В Примгидромете напомнили важную памятку. То, что люди видят на улице после снегопада, – это высота снежного покрова. Миллиметр осадков – это один литр воды на квадратный метр.

«Комсомолка» рассказывала о третьем (и, надеемся, заключительном) дне снегопада в текстовой трансляции. Там можно найти все о перекрытых дорогах и отключениях света. О том, какие позитивные моменты нашли приморцы в снежной западне – в отдельном материале «КП».

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае

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Общество: ВОПРОС ДНЯСнегопад 21-23 декабря 2022 в Приморье