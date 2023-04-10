«Каменный дождь»: как камчатские вулканологи оказались под атакой исполина

Вулканологи под пепловым шлейфом. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

Камчатские вулканологи попали в сильный пеплопад во время экспедиции к извергающемуся вулкану Безымянный. Явление застало их в тот момент, когда группа ученых отправилась проверять показатели оборудования, установленного ранее. В итоге обстановка стала похожа на марсианские пейзажи, а людям, попавшим под шлейф, пришлось спрятаться за техникой. Каково же находиться в эпицентре, «Комсомольская правда – Дальний Восток» узнала у Дмитрия Мельникова, старшего научного сотрудника лаборатории геодезии и дистанционных методов исследования Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

Напомним, вулкан проявил активность еще в марте. В конце месяца произошло одно извержение, но после него «огненная гора» не успокоилась, и ученые стали готовиться к новому. Поэтому 6 апреля к исполину, который уже проявлял себя, отправилась группа специалистов – нужно было установить оборудование и провести аэрофотосъемку. 7 числа Безымянный выкинул столб пепла высотою больше 10 тысяч метров, и именно под этот шлейф и попали сотрудники ИВиС. К слову, после этой экспедиции Дмитрий и завел свой Telegram-канал Super volcanology. Там он описал часть их приключений.

Когда ученые отправились в экспедицию, погода была хорошей. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

В первый день экспедиции вулканологи добрались до станции Апахончич и пункта Амбон, где установили геофизическое оборудование – сейсмодатчики и спектрометры. Устройства помогают измерить активность вулканов и предположить дальнейший сценарий. На второй день возле стационара, в 16 километрах от Безымянного, выпал пепел, и специалисты отобрали образцы для дальнейшего изучения. После этого ученые отправились к Амбону; к этому моменту активность вулкана нарастала, и он выбросил самый сильный пепловый столб.

Установка оборудования. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

Утро третьего дня экспедиции. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

– Пепловый шлейф становился более мощным, насыщенным, видимость ухудшалась, – описал Дмитрий и добавил, что выглядит это все словно «марсианские хроники». – Наша задача была выйти из-под шлейфа или максимально приблизиться к его границе. Мы смогли это сделать, но интенсивность пеплопада увеличивалась. Также выпадали лапилли (мелкие кусочки лавы) размером 3-6 сантиметров, которые представляют собой куски спекшегося пепла. По структуре похожи на пемзу, легкие, неплотные, и в целом опасности не представляли, но для обеспечения безопасности мы организовали из нарт защиту.

Перед «бурей». Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

Вулканолог рассказал корреспонденту издания, что техника оказалась залеплена пеплом, но по возвращении на базу они провели необходимые работы, и она опять готова к работе.

Дмитрий также поделился с нами, что эксплозивная, самая активная фаза извержения длилась примерно 30 минут, затем исполин начал затихать. Со стороны горы появились звуки, которые означали – началась дегазация.

– Нам страшно не было, мы были на достаточном удалении от вулкана. Нужно было просто переждать интенсивный пеплопад.

«Марсианские хроники». Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

Оборудование на следующий день оказалось покрыто пеплом. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

Обстановка стала получше, поэтому ученые отправились на станцию. Ночью коллеге Дмитрия, Юрию Демянчуку, удалось запечатлеть картину невероятной красоты – по склону темной горы расплескалась раскаленная лава.

– Утром 8 апреля поехали к пункту Амбон. Активная фаза извержения вулкана завершилась. Но со склона продолжали идти обвалы, а также дегазация из кратера и над лавовым потоком. Снег покрылся слоем пепла, – поведал своим подписчикам ученый. – С помощью квадрокоптера сняли в видимом и инфракрасном спектральном диапазоне. Наблюдаются несколько пирокластических лавин на склоне вулкана, а также грязекаменные потоки.

Съемка с квадрокоптера в инфракрасном спектральном диапазоне. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

Образцы пирокластики. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

После этого специалисты отобрали образцы пирокластики – те самые лапилли, которые «бомбардировали» вулканологов накануне, и вернулись на станцию в поселок Ключи.

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