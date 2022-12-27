Грелся от газовой плиты. Как приморец, везущий землякам хлеб, выживал в снежном буране 3 дня

Ольгинский округ завалило снегом. Фото: пресс-служба правительства Приморья

Затяжной китайский серьезно ударил по Приморскому краю 21-23 декабря. Его последствия мешают жителям до сих пор: транспортное сообщение восстанавливают совместно с силами МЧС и местными, до некоторых поселков до сих пор не пробраться. В 80-м «круизере» оказался один из жителей Фурманово Александр Макаров – вез землякам хлеб и застрял в снежной западне. «Комсомольская правда» собрала детали о злоключениях фермера. Сейчас он уже оправился и снова помогает бороться с последствиями стихии.

Александр Макаров. Фото: Правительство Приморского края

Все началось в первый день непогоды, 21 декабря. Александр решил отправиться помочь жителям поселка Ольга в расчистке снега – в районе выпала 5-месячная норма осадков, абсолютный рекорд. Сугробы выросли выше человека.

В попытках вернуться домой не удалось преодолеть и половины пути. Даже 500 метров «круизер» не проехал, как встрял, а снег валил даже через капот. Добрался мужчина до поворота на Молданавку, отправил сообщение родным (топливо на тот момент уже кончилось) и... Исчез с радаров.

На подмогу из Фурманово выехал фермер Андрей Цуркан – на тракторе – и тоже оказался в снежной ловушке, почти весь день не выходил на связь. На следующий день в сети уже опубликовали кадры работников МЧС, летящих на вертолете. Спасатели нашли тракториста, но не Александра Макарова (позже он рассказал, что видел воздушный транспорт). Так мужчина оказался в снежном плену на трое суток.

Пресс-службе правительства Приморья спасенный фермер рассказал, что спасся благодаря военному пайку. С собой была теплая куртка, периодически даже «подлавливала связь».

– Вот так вот. Газ есть. Плитка есть, соляра закончилась, – рассказывает мужчина о своем временном быте, – ну ничего, прорвался.

Спасателям удалось пробраться к Макарову на большом вездеходе, попутно забрали несколько мужчин из бригады энергетиков. Многие приморцы, знающие его как доброго и отзывчивого человека, участвовали в поиске координат. Помогли и соцсети. К счастью, медицинская помощь Макарову не понадобилась. Выбравшись, он вернулся помогать землякам.

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