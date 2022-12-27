«Молодая» Дума и рекордный городской бюджет: парламентарии столицы Приморья рассказали о результатах уходящего года

Вячеслав Глушко, Андрей Брик и Евгений Пименов. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Обновленная Дума Владивостока подводит итоги за 2022 год. Команда в новом молодом составе готова говорить о результатах, достигнутых во время работы VI созыва. Энергичный коллектив, городской бюджет, соцпроекты и территории общественного самоуправления (ТОС) попали в фокус заключительного брифинга парламентариев и журналистов. О главном – в материале «Комсомольской правды».

После того, как был избран VI созыв Думы Владивостока, состав парламента изменился на 2/3. Председатель городского законодательного органа Андрей Брик считает, что костяк команды не лишился, а, наоборот, пополнился активными людьми.

– Коллегам-депутатам пятого созыва я благодарен за то, что период был отработан на одном дыхании. Сформировалась слаженная команда, проведена большая работа по всем полномочиям, которые нужно выполнять. И часть, что тоже очень правильно, депутатов с пятого созыва переизбрались в шестом.

Андрей Петрович видит в коллегах крупный потенциал. В первую очередь это касается создания приемных на округах, где проводится работа с избирателями: общение с жителями, решение и обсуждение их проблем.

– В Новом году я пожелал бы этим ребятам не терять задор. И с нашей стороны, и со стороны аппарата Думы мы работаем в тесном взаимодействии. Из минусов – я бы сказал, что они незначительны. Молодость – это только плюс.

В качестве положительного примера председатель Думы назвал инициативное бюджетирование, которым активно занимаются народные избранники. Механизм позволяет жителям Владивостока участвовать в конкурсах и предлагать свои проекты, связанные с ремонтом, реконструкцией, благоустройством территорий и другими планами.

Еще одной темой для обсуждения стал Совет по развитию промышленности, сформированный при главе Владивостока. Орган создан, чтобы координировать усилия власти, науки и промышленности. Уже проведено четыре технологические встречи, которые коснулись судоремонта в Приморья, состояния рыбохозяйственного комплекса и городского хозяйства.

– Самое главное, что в этих встречах принимали участие наши дальневосточные академики. Сегодня без науки двигаться не то, что нельзя, а просто опасно. Поэтому все должно быть во взаимодействии и балансе. Все должно опираться на устойчивую власть и науку.

Также диалог коснулся главного документа – городского бюджета. Подробнее о его структуре мы писали ранее в отдельном материале. Большая доля средств в списке уделяется объектам социальной инфраструктуры, в частности, образования. Данный тезис подчеркнул председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Евгений Пименов.

Затем депутат подвел итоги реализации бюджета в текущем году. По его словам, в список приоритетных задач вошло строительство дороги на Русском острове, соединяющей основную трассу с поселком Экипажный, благоустройство рекреационных зон (скверов, парков, набережных) и придомовых территорий по программе «1000 дворов Дальнего Востока».

Евгений Пименов отметил, что доходная часть бюджета Владивостока формируется в основном из поступлений от НДФЛ, который не в полном объеме «приходит» в городскую казну. Из-за того, что не все горожане работают или используют землю «в открытую» (налог на землю также формирует городской бюджет), по мнению парламентария, в казне устанавливается дефицит в 1,5-2 миллиарда рублей. Тем не менее, утвержденная сумма на 2023 год является рекордной и составляет больше 25 миллиардов рублей – поступления от налогов и межбюджетных трансферов.

Вячеслав Глушко, председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества, выделил изменения и дополнения в различные правовые акты основным предметом работы его команды. В том числе много внимания было уделено ликвидации городских избирательных комиссий. По его словам, построена работа с 37 ТОСами. За работу VI созыва город пополнился тремя новыми ТОСами: на Ватутина, 4, Русской, 95, Пологой, 92.

– Были определены участки, на которых эти территории будут существовать. К тому же было принято решение по пяти ТОСам, которые не подают отчетную документацию. Предыдущая Дума отозвала разрешение об использовании этих участков, – подытожил депутат.

Людмила Таран, курирующая социальную политику и дела ветеранов, рассказала о проектах, связанных с ее комитетом. Она сделала акцент на выборе почетного жителя Владивостока и 20 семейных парах для награждения в конкурсе «Семейная доблесть».

– На прошлой неделе состоялось вручение наград «Семейная доблесть». На участие в подали заявление 109 пар, нам было необходимо отобрать 20 самых достойных. И это очень сложно. Нам приходили очень трогательные характеристики, которые читаются как романы, – заключила парламентарий.

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