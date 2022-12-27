Смешной приговор в деле о многострадальных «Хаяттах» во Владивостоке закончился посадками

«Хаятт» на Корабельной набережной, который открыли только летом 2022 года. Фото: Ярослав ЮРИН

Прокуратура добилась назначения справедливого наказания по уголовному делу о многомиллионном хищении при строительстве «Хаяттов». Марина Ломакина, бывший гендиректор ОАО «Наш Дом Приморье» – застройщика многострадальных отелей – проведет 7 лет в колонии со штрафом в 800 тысяч рублей. Испытательный срок составит еще 5 лет. Иронично, что еще в начале декабря казалось, что женщина отделается «условкой», но суд согласился, что предыдущее решение было слишком мягким, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток.

Как следует из сообщения прокуратуры Приморья, Ломакину признали виновной по двум преступлениям: по части 4 статьи 159 УК РФ и части 1 статьи 201 УК РФ. Речь идет о злоупотреблении полномочиями и сбыте поддельных бумаг. На суде женщина отметила, что ее вина не доказана, а гостиницы были построены на более чем 75%. Как уже писала редакция, многомиллионные «вливания» в долгострой не прекратились и после отстранения фигурантки от работ на объекте. Иными словами, смысл в оправданиях осужденной есть.

Тем не менее из всего объема средств, выделенных на «Хаятты», пропали более 100 миллионов рублей. Еще больше десяти миллионов рублей удалось получить на махинациях с векселем [ценная бумага, дающая возможность получить оговоренную сумму от должника - прим.]. Обязательство, конечно, было оформлено на фирму возлюбленного осужденной. А саму историю двух зданий, на которые потратили больше 18 миллиардов рублей, «КП» рассказывала в отдельном материале.

– Приморский краевой суд согласился с доводами апелляционного представления прокурора. <...> Осужденная взята под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу, – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, по материалам этого скандального дела числится еще одна осужденная – Елена Наумкина, сообщница Ломакиной и главный бухгалтер ОАО, которая тоже отделалась условным сроком в 3 года. Как стало известно редакции, ей наказание не изменили.

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