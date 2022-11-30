Марина Ломакина, виновная за хищение 100 миллионов с отелей «Хаятт» во Владивостоке, может избежать наказания

Есть мнения, что женщину «отпустят» из-за окончания срока давности преступления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший генеральный директор ОАО «Наш Дом Приморье» Марина Ломакина, известная как главный фигурант скандального уголовного дела о строительстве «Хаяттов» во Владивостоке, получила не так давно семилетний условный срок. За хищение 111 миллионов рублей из госбюджета (напомним, деньги в многострадальный недострой несколько раз направляли из краевой казны) признал суд. Однако столь мягкое наказание поразило прокуроров. Обвинители добились апелляции, и дело все-таки попало в Примкрайсуд накануне, 29 ноября. Пересмотр действительно назначен на 20 декабря 2022 года, следует из картотеки дел суда. Вместе с Ломакиной с судьей встретится и Елена Наумкина, главный бухгалтер ОАО и подельница осужденной.

Однако на этом этапе стоит обратиться к сроку давности за проступок, который по статье 159 УК РФ составляет десять. При этом известно, что 17 декабря 2022 года он истекает – это значит, что осужденной могут оставить условный срок или вовсе оправдать. Об этом еще в октябре 2022 года сообщал приморский журналист Александр Огневский. Вероятно, при таком сценарии даже обязательство выплатить штраф, который наложил на женщину суд, перестанет действовать.

«Комсомольская правда – Владивосток» проследит за ходом дела. Напомним, расследование в отношении Ломакиной, а вместе с тем и скандально известную «хаяттскую эпопею», мы вспоминали в отдельном материале. Осужденная, к слову, еще в 2015 обвиняла местных чиновников и отрицала собственную вину. После ее «правления», стоит отметить, недостроенные отели продолжали получать государственное финансирование.

Один из отелей функционирует с лета 2022 года. Второй совсем скоро введут в эксплуатацию.

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