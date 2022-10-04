Разные подрядчики строили два отеля: на мысе Бурный и Корабельной набережной. Фото: Руслан НОВИКОВ

12 лет прошло с начала «хаяттской эпопеи», ставшей легендой не только для владивостокских градостроителей и финансистов, но и простых жителей. Два многострадальных отеля премиум-сегмента начали строить в 2010 году в рамках подготовки к саммиту АТЭС в дальневосточном центре, в итоге один открыли в тестовом режиме недавно, а запуск второго анонсировали в конце августа 2022 года. Суммы, влитые в строительство из региональной казны и карманов частных инвесторов, немалые – около 18 миллиардов рублей. Выяснилось, что сотрудники одной из подрядных организаций, занимающихся возведением отеля на мысе Бурный, осуждены за мошенничество в крупном размере и злоупотребление полномочиями. Однако прокуратура Приморья хочет ужесточить наказание, сделав его более «справедливым». Вспомним историю эпопеи – в материале «КП».

ДЕЛО О ЦЕННЫХ-«БЕСЦЕННЫХ» БУМАГАХ

Как сообщили в ведомстве, реконструировали события в зале Фрунзенского районного суда. На скамье подсудимых оказались экс-гендиректор ОАО «Наш дом Приморье» (вероятно, речь идет о Марине Ломакиной, занимавшей тогда пост) и главный бухгалтер организации. Установлено, что с сентября 2012 года по август 2013 бывшая глава фирмы оплатила фиктивные акты на работы, которые якобы выполнила (не выполнила) фирма ее супруга. Так из всего объема денег, выделенных на гостиничный комплекс «Хаятт», пропали 100 миллионов рублей. Еще больше десяти миллионов рублей удалось получить на махинациях с векселем [ценная бумага, дающая возможность получить оговоренную сумму от должника - прим.]. Обязательство при этом было оформлено на ту же фирму (возлюбленного осужденной). В незаполненный вексель, взятый в банке, при пособничестве главного бухгалтера парочка «Чичиковых» внесла информацию, что ОАО «Наш дом Приморье» должно юрлицу мужа 11 миллионов рублей. Вексельное обязательство включало начисление процентов в 7% годовых. Оплатил займ следующий глава подрядчика, который не был ни сном ни духом о подлоге. Господин Вексель в финансовой практике – дело тонкое. Налоговики, узнав, что расчеты вели при его участии, встают чуть ли в боксерскую стойку.

В итоге глава ОАО по решению суда проведет в колонии 7 лет со штрафом в 800 тысяч рублей. Управленческие должности в госструктурах и коммерческих компаниях ей запрещено занимать еще 3 года (плюс к этому – еще 5 лет испытательного срока). Бухгалтер проведет в тюрьме всего три года с аналогичным испытательным сроком. Гражданские иски на 100 миллионов рублей от прокуратуры и министерства земельных отношений Приморья суд также удовлетворил. А осудили сотрудников по статье о мошенничестве (159 УК РФ), по части 1 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), за изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг. Бухгалтера наказали за пособничество в махинациях с векселем (с пометкой об особо крупном размере).

При этом изначально экс-директору хотели дать 9 лет колонии – об этом просили гособвинители. В итоге решение суда они все-таки сочли слишком мягким, поэтому прокуратура Приморского края принесла на приговор апелляционное представление.

АМЕРИКАНСКИЙ? ЯПОНСКИЙ? НАШ!

Здесь стоит оговориться, что дело Марины Ломакиной – такое же долгоиграющее, как судьба долгостроев. Следователи предъявили обвинение в подозрении о злоупотреблениях полномочиями в 2015 году (до этого она два года проходила свидетелем), ущерб оценили в 19,1 миллиона рублей. Арестовали женщину только в 2015 году, а позже – переквалифицировали статью. Само ОАО «Наш дом Приморье» уже тогда было должно КППК «Приморкрайстрой» более 201 миллиона рублей. К 2018 году подрядчика довели до банкротства. Но никого не осудили, а финансовые разбирательства завершились ой как нескоро. Что вообще произошло?

В одном материале ответить на вопрос не получится, но постараемся хотя бы вспомнить историю «Хаяттов» по ключевым этапам. Один из отелей американского конгломерата разместился на Корабельной Набережной, второй – на мысе Бурном. Строительство неоднократно затягивалось, да и параллельно с кипящими работами появлялись всевозможные скандалы. На строительство зданий ежегодно выделяли миллиарды бюджетных денег.

Основную вину за несданные объекты возлагали на директора ОАО «Наш дом – Приморье». Еще в 2014 году застройщик уверял, что отель почти готов, однако это оказалось неправдой. Подрядчик вновь получает от краевого бюджета еще миллиард, чем вызывает уже нескрытое возмущение краевых законодателей. На выделение госгарантий – полтора миллиарда, еще 400 миллионов – просто так. Наконец, еще 1,4 миллиарда рублей ушли на погашение кредитов за счет госгарантий. Планировалось, что потратят всего 7 миллиардов, а по факту к тому году из казны изъяли 13,5. Стройку заморозили. Стоит отметить, уже тогда в истории голосований ЗС ПК появилось предложение запретить финансирование «Хаятт» из краевого бюджета. Но мы уже знаем, чем все закончилось. Теперь самый резонансный долгострой страны разбирают студенты на кафедре государственного и муниципального управления как кейс, который лучше не повторять.

Власти решили избавиться от недобросовестного подрядчика (даже нескольких, ведь в стройфирме «КФК», обслуживающего второе здание) тоже несколько раз вели обыски). Уверяли, что отели могут купить китайские и корейские крупнейшие операторы, но никто не изъявил желания. И в итоге только решительно настроенный Олег Кожемяко (он сам же назвал «Хаятты» черными дырами бюджета) продал два недостроя олигарху Олегу Дерипаске (ООО «Парк-отель Бурдугуз»). Только стоимость оказалась бросовой – вместо вложенных 14 миллиардов рублей краевое правительство получило 3,7 миллиарда. К слову, здесь вышел интересный казус – деньги осели на аукционных счетах уже известного ОАО «Наш дом – Приморье». В правительстве заявили, что бюджет скорректируют, но произошло это только через год. В некую региональную управляющую структуру, объяснили краевые власти, деньги все-таки поступили – и на этом история почти 4 миллиардов рублей обрывается. А «Хаятты» тем временем прочили владельцам из Страны восходящего солнца.

РЕНЕССАНС ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ

Вскоре появился новый владелец – японский оператор Okura Nikko Hotel Management Co. Ltd. Сделку провели, лето 2022 года наступило... А японцы исчезли, удалив упоминания о гостиницах на своих сайтах. По «санкционным» причинам или нет – неизвестно. Но структуры Олега Дерипаски, заметим, дело до конца довели и объекты не бросили. Активы поступили в распоряжении акционерного общество «МГК «Золотой Рог» в 2021 году. Оператором выступил «Отель Менеджмент», партнер фирмы.

В сентябре 2022 года открылся пятизвездочный отель на Корабельной набережной – и «Комсомолка» даже побывала внутри 16-этажного красавца. Открылся он в тестовом режиме, пока наводят последний блеск. Завершение строительства одобрил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Более того, вторая многострадальная стройка во Владивостоке может подойти к логичному завершению. Экс-отель Hyatt на мысе Бурном откроется в тестовом режиме под опекой российских операторов. Силами властей и коммерческих организаций отель могут ввести в эксплуатацию в 2023 году.

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