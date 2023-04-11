Автодорога Мильково – Ключи – Усть-Камчатск перекрыта из-за мощного извержения Шивелуча на Камчатке 11 апреля

Фото: kamtoday.ru.

Утром вторника, 11 апреля, на участке трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск специалисты ограничили автомобильное движение. Связано это с мощным извержением вулкана Шивелуч. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

По данному направлению ограничено не только автомобильное сообщение, но и отменены все рейсовые автобусы. Об этом сообщили в КГКУ «Камчатуправтодор». По словам специалистов, находиться в этом районе сейчас в целом небезопасно из-за нагруженного пеплом воздуха. Это может неблагоприятно сказаться как на здоровье людей, так и на состоянии техники.

– Закрыт проезд для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск, с 153 по 408 километр (от поворота на село Эссо до поселка Усть-Камчатск), – уточнили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Во-вторых – возможно размытие трассы селевым потоком. Подобное уже случалось, когда происходили такие же мощные извержения.

– Раскаленные пирокластические потоки Шивелуча плавят снег у подножия вулкана, это крайне опасная ситуация, – объяснил директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров.

В Камчатском управлении автодорог информацию о размытии стремительными селевыми потоками подтвердили.

Напомним, 11 апреля на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. Высота выброса пепла, оцененная по сейсмическим данным, составила 20 километров. Последующие уточнения по данным спутниковых наблюдений показали, что пепел достиг высоты 16 километров. Шивелучу присвоен «красный» код авиационной опасности.

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По данному направлению ограничено не только автомобильное сообщение, но и отменены все рейсовые автобусы (подробнее)

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