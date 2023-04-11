Жуткое и завораживающее зрелище показал вулкан Шивелуч на Камчатке. Фото: скрин с видео
Фото: скриншот
На Камчатке разбушевался вулкан Шивелуч. Высота пеплового облака составила 15-20 километров! Серым слоем пепла накрыло близлежащие населенные пункты. Выглядит устрашающе. Показываем видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке 11 апреля 2023 г.
Вулкан начал извергать пепел не неожиданно, готовился к этому. Но зрелище получилось и страшным, и впечатляющим. Облако пепла внушительных размеров закрыло собой небо, погрузив близлежащие поселки в кромешную тьму.
В районе вулкана объявлен красный код авиаопасности. Власти временно закрыли социальные и образовательные учреждения.
Поселки накрыло слоем пепла. Фото: МЧС
«Комсомольская правда – Дальний Восток» собрала самые эпичные и даже милые фотографии и видеоролики, которые делают местные жители.