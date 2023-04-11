Жуткое и завораживающее зрелище показал вулкан Шивелуч на Камчатке. Фото: скрин с видео Фото: скриншот

На Камчатке разбушевался вулкан Шивелуч. Высота пеплового облака составила 15-20 километров! Серым слоем пепла накрыло близлежащие населенные пункты. Выглядит устрашающе. Показываем видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке 11 апреля 2023 г.

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке попало на видео

Вулкан начал извергать пепел не неожиданно, готовился к этому. Но зрелище получилось и страшным, и впечатляющим. Облако пепла внушительных размеров закрыло собой небо, погрузив близлежащие поселки в кромешную тьму.

В районе вулкана объявлен красный код авиаопасности. Власти временно закрыли социальные и образовательные учреждения.

Поселки накрыло слоем пепла. Фото: МЧС

«Комсомольская правда – Дальний Восток» собрала самые эпичные и даже милые фотографии и видеоролики, которые делают местные жители.