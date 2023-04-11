Шивелуч начал извергаться ночью, а пепел стал рассеиваться лишь ближе к обеду. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Утро 11 апреля на Камчатке началось с пеплопада, последовавшего сразу после мощного извержения вулкана Шивелуч. Исполин «готовился к этому событию» год, и в ночь с понедельника на вторник выпустил огромный столб пепла на высоту более 20 тысяч метров над уровнем моря. Близлежащие поселки окрасились в серый цвет, гремел гром из-за электростатического напряжения в пепловом облаке, долго не было видно солнца – на улице, казалось, глубокая зимняя ночь, без рассвета. «Комсомольская правда – Дальний Восток» собрала самые эпичные и даже милые фотографии и видеоролики, которые делают местные жители.

Пепловик. Фото: ИВиС / Telegram-канал @IViS_DVO_RAN

Больше всего пепельных осадков видят люди из Ключей, Майского, Козыревска. Серый слой местами достигает толщины ладони и даже больше; все серым-серо: снег, машины, окна и дома, деревья…

Надпись с датой на пепельном снегу в поселке Ключи. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

10 часов утра в поселке Ключи. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

Уже потом, когда после обеда, пепел стал потихоньку рассеиваться в воздухе и показалось редкое солнце, перед людьми нарисовалась постапокалиптическая картина. И если хочешь выйти в мир, то будь добр надеть маску. Только вот с самого начала извержения специалисты рекомендовали людям воздержаться от походов на улицу; в Усть-Камчатском районе даже остановили работу школ и детских садов.

Ситуация в поселке Ключи стала улучшаться ближе к обеду. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

Обстановка в поселке Ключи, где находится база вулканологов. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

Со склонов Шивелуча активно сходили пирокластические потоки – то есть на скорости до 700 километров в часть от кратера вниз несется смесь из газов, пепла и обломков пород. Раскаленные потоки и лава нередко плавят снег у подножия вулкана, из-за чего есть угроза схода селевых потоков. Они нередко достигают дорог, поэтому некоторые трассы в районе извержения перекрыты.

Специалисты Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН отмечают, что извержение регистрировалось даже на удаленных станциях, более чем в 100 километрах от вулкана. Эксперты не исключают, что возможны повторные выбросы пепла.

Восемь сантиметров пепла насыпало всего за 4 часа в поселке Ключи. Фото: ИВиС / Telegram-канал @IViS_DVO_RAN

Сотрудники Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) говорят, что в поселке Ключи Усть-Камчатского района выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла – порядка 8,5 сантиметра.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЯ

Мощное извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке 11 апреля

О возможном явлении не раз предупреждали специалисты (подробнее)

«Cолнца все еще нет»: на Камчатке ждут лавин из камней и грязи после извержения вулкана, поселки усеяны пеплом

Вулканолог опроверг связь между мощнейшим извержением вулкана Шивелуч с землетрясением на Камчатке (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Каменный дождь»: как камчатские вулканологи оказались под атакой исполина

На Камчатке ученые попали под пеплопад во время извержения вулкана Безымянный (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.