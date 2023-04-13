«Чем гордится Приморье»: вы спрашиваете – мы рассказываем

Мы уже собрали команду и выбрали предприятия, которые хотим исследовать. Фото: Александр ХИТРОВ

Юбилейный автопробег «Чем гордится Приморье» от «Комсомольской правды – Владивосток» стартует 17 апреля. Уже в пятый раз команда «Комсомолки» прокатится по крупным и значимым предприятиям региона. Наши журналисты расскажут Вам, как же работают компании и чем живут люди, создающие по крупицам Приморский край.

Журналисты, фотографы, операторы и радиоведущие отправятся колесить по дорогам региона на новеньких Volkswagen Polo и Mazda CX-5, предоставленные дилером «Сумотори-Авто» – отличное решение для нашего приморского бездорожья. Целую неделю мы будем знакомить Вас с предприятиями.

Готовы удивлять новым и необычным! Команда побывает в пяти точках на карте Приморья – Лучегорск, Арсеньев, Владивосток, Находка и Артем. Не остаться без топлива по пути поможет сеть автозаправочных станций «ННК». Их в Приморском крае порядка ста, поэтому проехать мимо будет точно невозможно.

Топливный партнер – сеть автозаправочных станций «ННК». Фото: предоставлено ННК.

Узнаем, как в крае добывают уголь, чем живет крупнейший авиа хаб столицы Дальнего Востока и на ком держится экономика Приморья. Побываем на производстве молока и кваса и посмотрим, кто и как создает самую вкусную колбасу в крае. И все это с 17 по 21 апреля. Новый день – новое предприятие! Ну что, слюнки уже потекли? Нам-то, конечно, будет проще – торговая сеть «Реми» не оставит ни одного участника автопробега голодным.

Генеральный партнер – торговая сеть «Реми». Фото: Антон БЛОХИН

Каждое утро вы можете начинать вместе с нами – в 8:00 на радио «Комсомольская правда» в программе «Что приморцу хороШоу». Здесь участники проекта будут делиться своими впечатлениями. Ловите волну и слушайте: Владивосток 90.4 FM, Уссурийск 99.4 FM, Находка 107.2 FM.

Путевые заметки автопробега можно будет прочитать на сайте DV.KP.RU и в наших социальных сетях Telegram, ВКонтакте, Одноклассники. Ищите нас по хештегу #чемгордитсяприморье.

В прошлом году мы уже увидели из чего производят картон, как пекут ремесленный хлеб, изготавливают легчайшие инвалидные коляски, разливают приморскую «Колу», а также показали современную теплоэлектростанцию изнутри.

Поверьте, это далеко не весь список, чем же еще может гордиться Приморье. Поехали!

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