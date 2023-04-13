Все эти годы Виталий Оноприенко жил с сыном и новой женой в Снегово Пади. Фото: Из открытых источников

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор бывшему главе департамента образования Приморья Виталию Оноприенко. Экс-чиновнику назначили 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за убийство жены-педагога Людмилы Оноприенко в 2013 году, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на прокуратуру.

– В судебном заседании установлено, что в июне 2013 года фигурант в результате ссоры с супругой, вызванной предстоящим расторжением брака, нанес ей несколько ударов складным ножом, от которых наступила смерть потерпевшей 1975 года рождения, – отметили в ведомстве.

Почти 10 лет Виталию Оноприенко удавалось скрывать следы преступления, которые он совершил. Правоохранители и простые люди поверили в его легенду о грабителях, которые нежданно-негаданно наведались в квартиру, напали на его супругу и избили мужчину.

Прокуратура доказала, что после убийства бывший чиновник устроил бардак в жилище, выбросил золотые украшения в окно, которые якобы украли налетчики, и совершил самоподвешивание на ремне. Затем он выполз в подъезд, чтобы соседи смогли обратить внимание на преступление в выгодном для Виталия свете.

Каждое утро Виталий отвозил жену на работу и забирал ее. Фото: КП – Владивосток

Накануне присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу Оноприенко. Они признали его не заслуживающим снисхождения после просмотра видеозаписи, на которой Виталий дает признательные показания в 2022 году. Уже на основании вердикта судья приговорила убийцу по соответствующей статье. К его сроку также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на два года.

Эта весьма противоречивая история вызвала серьезный общественный резонанс. Когда впервые стало известно о смерти Людмилы и плохом состоянии Виталия, оказавшегося в реанимации, СМИ и полиция воспринимали случившееся так, как оно было подано – виноваты грабители.

Однако, спустя годы, Следком в 2022-м Следком снова взялся за дело. В прокуратуре заявили, что г-н Оноприенко сам явился с повинной и рассказал, как и почему совершил убийство. Позднее, на суде, он будет отрицать свою вину и вновь расскажет легенду, которую придумал в 2013 году.

Ранее «КП – Владивосток» писала о том, как на нескольких заседаниях суда в свою защиту Оноприенко говорил, что жил душа в душу со своей женой, но собирался покинуть семью, потому что полюбил другую женщину. Сторона защиты утверждает, что признание из Виталия попросту «выбили» силовики. Сын выступает против приговора. Более подробно прочитать об этом можно в нашем расширенном материале.

РАНЕЕ:

Явился с повинной, но сказал, что жену не убивал: как важный чиновник из Приморья зарезал супругу и дал заднюю

Присяжные признали вину Виталия Оноприенко, который в 2013 году убил жену-педагога во Владивостоке (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.