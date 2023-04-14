Двое полицейских поймали Абдулу в Уссурийске. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Приморье задержали экс-бойца ММА Абдула Захарова. СК считает, что он вымогал деньги будучи членом преступной группировки Данияра Шанова, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В ведомстве рассказали, что под угрозами для жизни некий предприниматель передал банде почти 3 миллиона рублей и несколько автомобилей с 2013 по 2015 год. Как недавно выяснилось, «выбивал» тачки и деньги лично боец Шанова.

Биография Данияра богата на преступления. Говорят, что его люди поджигали машины, крышевали браконьеров, таксистов и, как известно, устраивали Рэкет и налеты на бизнесменов.

Банда промышляла в Хасанском районе с 2003 года. Там же в 2011-м поселился Захаров. До 2015-го бывший боец и «крестный отец» хасанщины действовали вместе, но между ними разразилась вражда, которая несколько раз выливалась в перестрелки из травматов.

Одна из потасовок состоялась в Славянке на школьном стадионе два года назад. Захаров и его знакомые приехали на место вооруженные до зубов, как и их оппоненты – о случае «гудели» в региональных СМИ. В перестрелке Шанову прострелили ногу, приятель Абдулы остался инвалидом.

Местные жители предполагали, что конфликт произошел из-за дележа рынка морских ресурсов, связанная с трепанговыми браконьерами. Главаря банды привлекли за хулиганство. Если раньше ему удалось отделаться условным сроком за мошенничество, то теперь суд приговорил его к пяти годам тюрьмы, где он находится по сей день.

Позднее, в марте 2023 года, за хасанского авторитета взялись по полной. СК вменяет ему создание ОПГ – наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Что касается Захарова – он обвиняется в вымогательстве и бандитизм. В пятницу, 14 апреля, ему объявят меру пресечения. Но это не все. Летом 2019-го на мужчину уже устраивали облаву сотрудники УгРо. В сети появилась видеозапись задержания.

Захаров лишился глаза. Фото: портал «Золотой мост»

Двое полицейских поймали Абдула в Уссурийске, избили его и доставили в отдел. Его доставили в отдел, где, как он сам говорил, заставили признаться в изнасиловании 13-летней девочки. В этот момент из глаза сочилась кровь, он вытек. Из-за травмы бывшего бойца пришлось отвезти в больницу, но было поздно – мужчина частично лишился зрения.

Напомни, cамого Шанова задержали в марте 2023 года. Расследование в его отношении продолжается. Одновременно с этим и завели дело – мужчину обвиняют в руководстве ОПГ на протяжении 20 последних лет.

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