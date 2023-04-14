Не распространяйте ложную информацию: больница отрицает свою вину в смерти малышки на Камчатке

Трагедия произошла в детской краевой больнице в ночь на 11 апреля. Фото: Правительство Камчатского края

13 апреля медиапространство Камчатки потрясла новость – в ночь на 11 апреля в Камчатской детской больнице умерла трехлетняя девочка из Вилючинска. Безутешная мама утверждает, что в учреждение они поступили с предварительным диагнозом «аппендицит» 9 апреля, но доктора это проигнорировали. За несколько дней ребенок «сгорел» от болезни и умер на руках у мамы. Ситуацией занялся краевой следственный комитет. Также трагедию прокомментировала заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ ККДБ Оксана Захарова. Ее слова приводит сайт правительства региона, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Специалист заявила, что ребенок поступил в больницу с жалобами на высокую температуру и сильные боли в животе. Врачи отправили девочку в хирургическое отделение с подозрением на острый аппендицит и обследовали ее по «стандартам оказания медицинской помощи».

– Проводилось симптоматическое лечение, состояние ребенка сохранялось средней степени тяжести, врачи контролировали жизненные показатели, которые оставались в норме, – рассказывает замглавврача Захаренко. – 10 апреля у ребенка произошло внезапное нарушение сердечно-сосудистой системы, девочка немедленно была доставлена в отделение реанимации и интенсивной терапии, где были проведены необходимые реанимационные мероприятия. Несмотря на оказание реанимационной помощи в условиях специализированного отделения, восстановить жизнедеятельность, к сожалению, не удалось.

Вот только у мамы погибшего ребенка другая версия. По ее словам, медики чуть ли не игнорировали проблемы и ухудшение симптомов. Она рассказала, что девочке не давали есть и пить, не осматривали, на посиневшие губы заявили – это потому, что малышка блондинка, наденьте кофту.

Видимо, по этой причине в публикации от правительства Камчатского края появилась и такое заявление от Оксаны Захаровой:

– В социальных сетях распространяется непроверенная, а зачастую и ложная информация о причинах смерти трехлетнего ребенка. В связи с тем, что причина смерти на данный момент не установлена, следственные действия не завершены, утверждения о наличии вины в действиях персонала считаем преждевременными.

Где правда, а где ложь, все же, предстоит установить следователям. Они завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 стоить 109 УК РФ). Ход расследования контролирует региональная прокуратура.

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