Опасная кроха: сбитое машиной животное лечится в Центре «Тигр» в Приморье

Сбитый машиной лесной кот попал в центр реабилитации в Приморье. Фото: принтскрин видео, siberiantiger_center

В приморский Центр реабилитации диких животных «Тигр» прибыл новый пациент. Речь о дальневосточном лесном коте - частом обитателе домашних подворий. К ветеринарам, к сожалению, кот пришел не на плановый осмотр: его доставили с травмой тазами, множественными ушибами.

Как сообщили сотрудники Центра, пациент чудом остался жив после встречи с автомобилем. Неизвестно, где именно кот попал под колеса. Ветеринары делают для него все необходимое.

- Господи, какой «обаяшка». Опасная кроха, - написала жительница под публикацией о хищнике.

«Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о дальневосточном коте, который стал пациентом Центра. Он охотился на гусей в частном хозяйстве. Напомним, это один из самых скрытных хищников Приморья (к слову, животное занесено в краевую Красную книгу), однако жителям сел иногда удается его встретить даже в необычных местах. Ближайшего родственника, амурского кота, женщина в Приморье нашла в собственном автомобиле.

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