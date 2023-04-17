«Брат, только не отпускай мою руку»: моряк рассказал, что предшествовало спасению сотрудника ФСБ на Камчатке из ледяной воды

Владимир Тишкевич. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Я до сих пор помню его слова: «Брат, только не отпускай мою руку», – эта фраза впечаталась в память 21-летнего матроса Владимира Тишкевича из Советска (небольшой город в Калининграде). Год назад он со своим товарищем Александром Лопатиным спас из ледяной воды в Тихом океане сотрудника ФСБ, от которого хладнокровно попытались избавиться браконьеры. В апреле этого года молодой человек получил медаль «За высокую гражданственность». Оказалось, сейчас парень трудится в порту Владивостока. Герой окунулся в воспоминания того мартовского дня, а также рассказал «Комсомольской правде – Дальний Восток», как изменилась его жизнь после этого случая.

ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ

Петропавловск-Камчатский, понедельник 14 марта 2022 года. Началась рабочая неделя, все шло своим чередом, как вдруг в четыре часа дня Владимир услышал душераздирающие крики. «Спасите! Помогите!». Их то и дело заглушал шум волн. За несколько секунд в голове промелькнуло множество мыслей. Кто-то свалился с причала? Может, чем-то тяжелым придавило? Матрос заметил с кормы судна, как в воде на спине лежит человек.

– Я и боцман пытались сначала вытащить его вдвоем. У причала есть кранцевая защита. Скажем так, это специальные покрышки, которые соединены цепью. Я спустился на одну из них. Очень рисковал, так делать нельзя. Но не думал в тот момент о себе, мысли были заняты человеком, который попал в беду. Схватил его за руку, он попросил не отпускать его, у меня сердце замерло от этой просьбы. Да разве ж я мог?

Владимир родом из Советска. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ

На помощь прибежали моряки с соседнего судна. Быстро нашли веревку, перекинули Владимиру, а он – утопающему. Мужчина перевязал ее вокруг своей талии, и парни вытащили пострадавшего. Вода тогда была всего полградуса. Позже экспертиза подтвердит: если бы он не преодолел эти 25 метров до причала и не докричался бы до моряков, то не перебрался бы на берег самостоятельно. Мужчину ждала смерть от обморожения.

– Мы тут же отнесли его на судно, отогрели, поделились теплой одеждой. Я даже отдал носки, которые мне связала моя бабушка. Сначала мы с боцманом подумали, что это рабочий с соседнего судна, даже представить не могли, что это сотрудник ФСБ, которого чуть не убили.

НЕПРОСТОЙ УТОПАЮЩИЙ

Мужчина рассказал, что пробрался на маломерное судно, следил за браконьерами, которые собирались выгрузить мешки с крабом. На борту оказалось трое потенциальных преступников, началась драка. Они отбились, выбросили федерала за борт и уплыли. Все это зафиксировали камеры наблюдения, так что браконьеров удалось отыскать, на них завели уголовные дела по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Все они ожидают приговора суда.

Спасенного увезла скорая... И больше Владимир его никогда не видел. Зато поработал с его коллегами, давал показания о том, как все произошло. А когда парню вручили награду в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, рассказали, что сотрудник ФСБ жив-здоров, у него подрастают дети, счастливый брак.

На этом судне сейчас работает матрос. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

НА ОДНОЙ ГРАМОТЕ ИСТОРИЯ НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ

– Пограничники, кстати, вручили нашему экипажу грамоту, поблагодарили. Я думал, на этом все закончится. А меня, оказывается, искали, вызванивали, а я-то в рейсе. Как только сошел в феврале на берег во Владивостоке, мне сообщили, что по решению председателя СК России Александра Бастрыкина за проявленные высокие гражданские качества я удостоен ведомственной медали. В апреле мне ее вручили. Теперь она находится вместе с грамотой на полке в моей каюте.

Кстати! Некоторые СМИ голословно перепечатали информацию, что Владимир родом из Приморья. Как пояснил герой истории, это не так – выше мы уже упомянули, что парень вырос в Калининградской области. Матрос рассказал, что случившееся было для него немного обидным.

Александру Лопатину, бесспорно, тоже полагается такая награда – парень сейчас живет и работает в Мурманске. Герой нашей истории еще со школы решил, что свяжет свою жизнь с морем. Профессия помогла найти много друзей в разных уголках страны, в том числе и во Владивостоке. Свободного времени у матроса не так много, работа кипит, но, когда выдаются свободные часы, он отправляется гулять по набережным и улочкам.

Грамота и награда. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

В родном Советске парня ждут родители, сестра и брат (с ним они, кстати, двойняшки). Семья гордится Владимиром, они считают, что воспитали настоящего героя. А вот моряк себя таковым не считает, скромничает. Говорит, очень смущался, когда ему вручали медаль, но в разговоре с «КП» проявил добродушие. Возможно, немного привык к такому вниманию, поэтому ни капельки не растерялся.

В дальнейших планах у Владимира стать штурманом, свою профессию он очень любит и хочет развиваться в ней дальше.

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