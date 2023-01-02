Пламя перекинулось по балконам на несколько этажей: мощный пожар случился в столице Приморья

ЧП произошло ранним утром. Фото: dpskontrol_125rus

Праздничные выходные в столице Приморья омрачил серьезный пожар на Второй Речке. На улице Енисейская загорелась одна из квартир в многоэтажном жилом доме. Огонь перекинулся на несколько балконов. Людей из горящего здания пришлось срочно эвакуировать.

Тревожный вызов из десятиэтажного дома на Енисейской поступил на пульт оперативного дежурного пожарно-спасательной службы 2 января в 05:38. Первый пожарный расчет прибыл к месту происшествия спустя 7 минут. По словам местных жителей, проезд спецтехники значительно осложнили припаркованные во дворе дома машины. Шлангы пришлось тянуть через подъезд.

На момент прибытия специалистов пламя вырывалось из балкона квартиры на 6 этаже, при этом огонь перекинулся на 7 и 8 этажи.

– Звеном газодымозащитной службы из задымленного подъезда были эвакуированы 15 человек в том числе один ребенок, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Огнем оказались повреждены три балкона и квартира, пламя успело распространиться на 20 квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших. Причины пожара и степень материального ущерба еще предстоит установить специалистам.

В тушении участвовали 19 человек личного состава, было задействовано 6 единиц пожарной техники.

Напомним, в последний день 2022 года в Приморье сгорели два дома и автомобиль. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», ЧП случились в Уссуррийске и поселке Ливадия.

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