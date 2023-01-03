Во Владивостоке во время пожара спасли 32 человека, в том числе 8 детей

Какое-то время спецтехника не могла подобраться к дому из-за припаркованного авто. Фото: принтскрин видео.

2 января во Владивостоке в девять вечера случился пожар в десятиэтажном доме на улице Котельникова. По словам очевидцев пожарная бригада прибыла очень быстро, где-то через восемь минут, после того как узнала о возгорании. Однако местные сообщают, что из-за припаркованного авто спасатели какое-то время не могли подъехать ближе. Но даже несмотря на это, специалисты сработали оперативно, из горящего здания они спасли 32 человека, в том числе 8 детей.

Когда пожарные прибыли на вызов, из окон квартиры на втором этаже вырывалось пламя, а весь подъезд заволокло дымом. Люди бы просто-напросто не смогли выбраться самостоятельно, при таком задымлении даже пожарные передвигаются чуть ли не на ощупь. Очевидцы пишут, что жильцы запирались в квартирах и ждали помощи, а в это время вырубило свет. В пресс-службе МЧС по Приморскому краю сообщили, что пострадавших и погибших нет.

В результате пожара огнем повреждена квартира на площади около 30 квадратных метров. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. Стоит отметить, что в этом месяце, это уже второй случай, когда во Владивостоке пожар омрачает праздничные выходные. На улице Енисейская загорелась одна из квартир в многоэтажном жилом доме. Огонь перекинулся на несколько балконов. Людей из горящего здания пришлось срочно эвакуировать. Кстати, и в этот раз спецтехника не могла какое-то время подъехать к очагу возгорания из-за припаркованных машин. Шланги пришлось тянуть через подъезд.

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