На Камчатке два рыбака и бездомная собака не смогли самостоятельно перейти реку

Рыбаки перешли реку Авача и не смогли вернуться обратно. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В Петропавловске-Камчатском сотрудники МЧС спасли двух рыбаков и собаку. Мужчины не могли самостоятельно перебраться с одного берега на другой. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранним утром два жителя Камчатки отправились на рыбалку, для охоты за подводными обитателями они перешли через реку Авача. Вечером они собирались вернуться назад, однако не смогли самостоятельно перебраться на другой берег – за день на поверхности воды образовались промоины. Кстати, они были не одни, по дороге за ними увязалась бездомная собака. Один из мужчин позвонил оператору единого ситуационного-мониторингового центра и обратился за помощью к спасателям.

С рыбаками была бездомная собака. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Выручать рыбаков отправились четыре человека с помощью трех единиц техники. На месте специалисты оценили обстановку – перебраться с одного берега на другой пешком невозможно, поэтому спасатели использовали надувную лодку. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась, а спасенный пес, оказавшись в безопасности, убежал.

Напомним, что на Камчатке уже происходил подобный случай. Спасатели выручили бездомную собаку, которая застряла на льдине без возможности выбраться на берег.

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