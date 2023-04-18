«Ими движет азарт и удовольствие»: зачем подростки издевались над беззащитной женщиной в Приморье ради жестокого тренда

По словам эксперта, подростки сейчас больше зациклены на своих желаниях. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мечта прославиться порой заставляет людей совершать ужасные поступки: шантажировать кого-то, ломать чужие вещи или издеваться. Повсеместно распространенные гаджеты – смартфоны – позволяют рассказать об этом за пару нажатий. Снять видео – опубликовать, и вот вы – герой соцсетей. Желание стать звездой трендов, считает психолог медцентра ДВФУ Елена Гаранина, могло побудить школьников в Приморье напасть на беззащитную женщину. Резонансный случай произошел в Большом Камне, сообщает «Комсомольской правды – Владивосток».

Видео, которое разлетелось по приморским социальным сетям, подростки опубликовали в Likee. Поддавшись одному из популярных трендов, они сняли, как пинают ни в чем не повинную женщину. «Фонк, дрифт, я хасаню», – под незатейливым трендом с этим набором слов сначала публиковали записи игр, затем – шутки, потом – аварии... И вот дело дошло до открытой жестокости. Можно предположить, что таким образом они хотели стать популярными, а может и похвастаться перед своими сверстниками. Но возникает вопрос, неужели ребята не боятся быть безнаказанными? Ведь, скорее всего, вместо того, чтобы купаться в лучах славы, им придется объясняться перед родителями и сотрудниками полиции.

Корреспондент «Комсомолки» пообщался с психологом медицинского центра ДВФУ Еленой Гараниной. По словам специалиста, у современной молодежи меньше выражено уважение к старшим, и связано это со множеством факторов, один из них – ослабление воспитания. Эксперт отметила, что сейчас у детей и подростков развит индивидуализм, то есть больше всего их беспокоят собственные потребности и желания. Но у подобного поведения есть и другая причина.

– Зачастую подростки, которые совершают такие поступки, предоставлены сами себе. Из-за дефицита положительного внимания со стороны семьи, учителей и других значимых для них взрослых, они прибегают к девиантному поведению, чтобы их заметили. Страх наказания у них менее выражены, поскольку ими движет желание сиюминутного удовольствия, азарта.

К сожалению, это не редкость, когда подростки поднимают руку на взрослых. Детский омбудсмен Приморья Ольга Романова рассказывала, почему современная молодежь ведет себя агрессивно.

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