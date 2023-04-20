Два верных коня и бесконечная дорога: как экипажи автопробега добрались до Лучегорска и Арсеньева

Команда «КП» посещает компании, развивающие Приморский край. Фото: Мария КАЮРОВА

Наш путь начался ранним утром, 16 апреля. В 8:00 пиар-директор «КП – Владивосток» Юлиана Виноградова за рулем Volkswagen Polo и программный директор нашего радио Илья Кузнецов в Mazda CX-5 забирали команду автопробега «Чем гордится Приморье». Незаменимые участники – мастер снимков Мария Каюрова, оператор Степан Здоровенко, видеограф Арина Левадняя, наш директор Татьяна Клановец и ваш покорный слуга Кирилл Самойлов – зарядили фотоаппараты, камеры и смартфоны, чтобы отправиться в дорогу длиною в 1000 километров.

Кочки, ухабы и гравийка

Владивосток проводил моросью и попутным прохладным ветром. Еще голодные и заспанные мы зашли в гипермаркет «Реми» на улице Маковского, 110, чтобы пополнить запасы провизии. Набрали тележку воды, овощей, фруктов, купили салфеток, уголь для шашлыков, зарядились кофе и свежей вкусной шаурмой, которую приготовили повара магазина.

Подарочные карты «Реми». Фото: Мария КАЮРОВА

– Продукты мы оплатили подарочными картами «Реми». Вообще они могут пригодиться, когда не знаешь, чем порадовать близкого человека на праздник. А сертификат – всегда выигрышный вариант. Ведь именинник сможет купить то, что ему действительно нужно, – поделилась Татьяна Клановец.

Первый заезд почти в 500 километров стартовал. Мы легко неслись по асфальту на железных конях. Кто-то спал, а я, например, не могу дремать в машине, поэтому зачитался книгой. Славно, что амортизация у Volkswagen Polo дала возможность это сделать.

Первые 200 километров трассу почти не чувствуешь – это гладкая новая магистраль, но потом... Постепенно появляются бугры, ямы, где-то полоса перекрыта, а где и вовсе – гравийка. В общем кое-как мы через все это «перепрыгнули». За окном – дубовые рощи и бескрайние поля, ближе к северу пошли болота. Местами только что прошел пал, на некоторых участках буквально только взошла зеленая трава. Пейзаж за пейзажем мы приближались к Лучегорску.

Пасмурно, прохладно, но без осадков. Мы на месте, машины – в пыли, мы – немного уставшие от дальней дороги. Но Юлиана Виноградова рассказала, что осталась довольна «немцем».

– Отличная надежная машина, в которой все просто и понятно. Хорошая эргономика салона: удобная посадка водителя, благодаря чему автомобилем легко управлять, все интуитивно и под рукой. Мягкая подвеска, но в то же время отличные амортизационные свойства: нас нигде не качало, хотя дороги в крае местами как стиральная доска. Несмотря на компактный размер, все вместили.

Отправились в гостиницу, чтобы отдохнуть и поужинать. Вечером собрались с ребятами и смотрели шоу «Что? Где? Когда?»

ЛУР и дорога в Арсеньев

БелАЗ. Фото: Мария КАЮРОВА

Снова будильник, подъем, завтрак и поездка на Лучегорский угольный разрез (ЛУР). Здесь сотрудники АО «СУЭК», которой принадлежит предприятие, познакомили нас с производством. Мы увидели, как добывают лингит с помощью огромных самосвалов и экскаваторов, объехали карьер и узнали, что именно это место питает Приморскую ГРЭС – крупнейшую на Дальнем Востоке станцию, которая снабжает теплом и электричеством дома жителей края. Подробнее читайте по ссылке, а мы продолжаем.

Перекусить заехали в кафе «Родник». Фото: Мария КАЮРОВА

По пути из Лучегорска в Арсеньев мы заехали в кафе «Родник». В заведении было светло и уютно. Приветливый администратор рассадил нас за стол, передали меню и предложили выбрать что-нибудь на свой вкус. Я остановился на борще, легком салате и рисе с мясом. Ребята тоже обошлись без изысков.

История этого заведения не менее интересна, чем его персонал и кухня. Все началось в 2010 году с продажи горячего чая и кофе, затем оборудовали вагончик. Готовили на печке прямо там салатики, борщи, шашлык. В 2022 году преобразили точку в полноценное кафе. Не удивлюсь, если через пару лет в этом месте появится ресторанный комплекс.

История этого заведения не менее интересна, чем его персонал и кухня. Фото: Мария КАЮРОВА

Приятно, что так далеко от больших городов и скопления людей можно неплохо пообедать. К слову, еще голодный, я наперед спросил: наемся борщом или нет. С улыбкой на лице женщина кивнула. Оказалось, что порции здесь огромные, а цены – приемлемые и сильно отличаются от городских.

Подкрепившись и поблагодарив наших новых друзей, мы поехали дальше.

После ЛУРа мы отправились дальше, напоследок заехав в «Реми» на улице 3-й Микрорайон, 8. Удобно, что магазины сети с товарами каждодневного потребления есть в крупных и не очень населенных пунктах края. Торговая сеть заботится о своих покупателях, развивая инфраструктуру городов и поселков. Рядом с каждой торговой точкой расположена бесплатная парковка. Так что совершать покупки в «Реми» комфортно и выгодно. Ведь сеть предоставляет доступные цены на широкий ассортимент товаров, поддерживает соцпрограммы и регулярно проводит промо-акции. А еще в прошлом месяце сеть запустила собственную программу лояльности «Клуб привилегий». Она позволяет возвращать кешбэк после покупок в виде бонусов, которыми впоследствии можно оплачивать товары. Для этого нужно скачать мобильное приложение «Реми» и зарегистрировать виртуальную карту или купить ее физический аналог на кассе. В нашей поездке мы будем копить бонусы и по итогам узнаем, сколько удастся собрать.

Наша Mazda CX-5. Фото: Мария КАЮРОВА

Время поджимало. Решили срезать по гравийке и потерялись. Вокруг леса и болота, весна немного вступает в свои права, кое-где распускаются почки. 300 километров проехали с остановками и передышками.

Поздним вечером уже прибыли в Арсеньев. Как же не рассказать о железном коне второго экипажа «Комсомолки»?

– Мне понравилась MAZDA CX-5 уникальным цветом. Машина предсказуема сама по себе, знаешь, чего от нее ожидать – без сюрпризов на дороге. Ведет себя равномерно и на асфальте, и на грунтовке – без разницы. Отдельно хотелось бы отметить хорошую шумоизоляцию, несмотря на то что новые авто часто грешат излишними шумами. Под капотом установлен 2,5 бензиновый мотор, со 195 «лошадками». При этом машина поразила своей экономичностью. Даже на таких долгих перегонах не пришлось доливать бензин. Еще я бы выделил клевую акустику и стереосистему, – отметил наш радиоведущий Илья Кузнецов.

После очередного непростого пути захотелось спать. Собственно, я об этом мечтал. Мы приехали в АРС-отель – гостиницу Арсеньева. Помню, что я добрался до кровати и утонул в ее мягких объятиях.

Молочный и квасной заводы

Уже утром, разглядывая апартаменты, я оценил их по достоинству. Внутри была новая современная отделка. Удобный просторный номер обставлен мебелью, есть телевизор, тихий холодильник, кондиционер с подогревом. Порадовала чистая душевая и зеркало с подсветкой. Самое то для уставших путешественников. Буду честен, гостиница стала для нас приятной неожиданностью. Оснащение номеров впечатлило даже жителей столицы Дальнего Востока. Начиная со стильного интерьера, футуристичной подсветки стен и даже кроватей в номерах, заканчивая крутой бытовой техникой. Здесь можно останавливаться круглый год.

Это место пользуется особой популярностью зимой, когда открыта горнолыжная трасса. Здесь можно приятно отдохнуть, сходив в бассейн или местное кафе. На большом участке можно жарить шашлыки, а для детей открыты батут и площадка.

Утро мы провели на «Арсеньевском молочном комбинате», где готовят кефир, варенец, йогурты, творог. Нам рассказали о производстве, провели детальную экскурсию, а затем мы пообедали в столовой. Приятно, что именно здесь, в небольшом городке на севере нашего региона, производят продукцию, известную на всем Дальнем Востоке и даже за рубежом!

Производство мороженого. Фото: Мария КАЮРОВА

После полудня нас ждала экскурсия по «Арсеньевскому квасному заводу» – еще одному предприятию, которым гордится край. Оказалось, что несколько десятков лет именно здесь производят тот самый напиток в белой бутылке с фотографией девушки в кокошнике. Почему руководство называет свои изделия метеочувствительными, откуда берется закваска и почему они не только вкусные, но и полезные – читайте в отдельном материале.

Тем временем мы едем домой, чтобы завтра вновь отправиться в очередное путешествие. Продолжайте следить за автопробегом «Чем гордится Приморье» от «КП – Владивосток» и слушайте нас каждое утро в 8:00 на радио на волнах 90.4 FM, 99.4 FM для Уссурийска и 107.2 FM для Находки, а также заглядывайте на наш сайт – там много интересного.