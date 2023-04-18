Плевали, били ногами: выяснилось, что на женщину в Большом Камне напала толпа подростков

Ситуацией заинтересовалась полиция. Фото: принтскрин видео.

В сети опубликовали полное видео, на кадрах которого подростки издеваются над женщиной. Оказывается, задирами стали не три человека, а намного больше. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сложно посчитать, сколько точно мальчиков и девочек окружили женщину, но их явно больше пяти. Оказывается, одним пинком дело не ограничилось, женщину ударили два раза, а когда она ушла в подъезд, стали плеваться. Издевательство сопровождалось громким смехом и оскорблениями.

По словам жителей, которые знают эту женщину, она выпивает, но не причиняет никому вреда. Возможно школьники решили, что она – легкая мишень для их издевок. Такого же мнения придерживается и психолог медцентра ДВФУ Елена Гаранина.

– Часто для таких действий выбираются более слабые и беззащитные взрослые, в данном случае женщина не очень крупной комплекции. Вряд ли бы они напали на более матерого мужчину. Таким образом подростки пытаются самоутвердиться.

Напомним, что полиция и инспекторы по делам несовершеннолетних организовали проверки после того, как первое видео появилось в социальных сетях. Елена Гаранина рассказала корреспонденту «Комсомолки», почему подростки могли напасть на женщину.

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