Губернатор Камчатки попросил президента России о помощи из-за извержения Шивелуча

Совещание членов правительства РФ прошло под председательством главы государства. Фото: Официальный сайт Президента РФ

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил президенту России Владимиру Путину о том, как в поселках Усть-Камчатского района ликвидируют последствия пеплопада. Огромные массы пепла обрушились на населенные пункты во время извержения близлежащего вулкана Шивелуч, который начал бушевать 11 апреля. Глава региона выступил с отчетом на совещании с членами правительства, где лидер государства уделил проблеме полуострова особое внимание, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА

Владимир Викторович отметил, что он лично был в пострадавшем районе и в основном люди поселков Ключи, Козыревск и Майское испытывают неудобства из-за грязи и большого объема пепла на родных улицах. Губернатор подчеркнул – угрозы для жизни и здоровья камчадалов нет. Он рассказал о том, что в села завозят бутилированную воду, а также наладили подачу чистой из источников. Также все объекты теплоснабжения и других коммунальных услуг работают в штатном режиме. Однако работы еще много:

– В настоящее время силами МЧС и краевыми коммунальными службами происходит расчистка дорог и помощь жителям в очистке жилья и социальных учреждений. Все школы, все больницы уже приведены в чистое состояние. На этой неделе дети учатся в дистанционном формате, со следующей недели переходим в очный режим функционирования.

Владимир Путин отреагировал на заявление, что юные жители Камчатки находятся дома:

– Если дети в школу не ходят, то значит, все-таки угроза здоровью, наверное, есть.

Глава государства попросил заместителя председателя правительства Татьяну Голикову продолжить контролировать ситуацию. Она выразила готовность помочь коллегам, если это нужно.

– Детей просто превентивно мы на неделю на дистанционный формат перевели, внимательно всех мониторим. Все домовладения, без исключения, обходят врачи сейчас, удостоверяемся в отсутствии угроз, – отчитался глава полуострова.

Отчет губернатора Камчатского края президенту России.

ПОМОЩЬ РЕГИОНУ

Владимир Солодов сказал, что вулканологи продолжают следить за активностью исполина, и уже сейчас извержения существенно снизили свою интенсивность.

– Прямой угрозы объектам коммунальной инфраструктуры не существует.

Однако, добавил губернатор, край собирается обратиться к федеральным властям за помощью.

– Большой объем пепла остается на земле, это 10-12 сантиметров, 60 лет не было такого пеплопада в этом районе. Поэтому вопросы, связанные с дополнительным диспансерным наблюдением групп риска (Институт пульмонологии буду просить привлечь) и детским оздоровлением, потребуют содействия со стороны правительства Российской Федерации.

Владимир Владимирович попросил Владимира Викторовича оформить свои просьбы и предложения и заверил, что регион может рассчитывать на помощь.

После совещания Солодов записал обращение к жителям пострадавшего района.