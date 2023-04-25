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Владивосток25 апреля 2023 1:50

Суд заочно арестовал застройщика Позднякова, покинувшего Приморье, по факту хищения земли

По версии следствия, он обманом получил участок во Владивостоке
Екатерина МАКСИМОВА
Своими действиями он причинил материальный ущерб Владивостоку на сумму более 39,5 миллионов рублей.

Своими действиями он причинил материальный ущерб Владивостоку на сумму более 39,5 миллионов рублей.

Фото: Вадим ПОПОВ

Бизнесмену Борису Позднякову предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, глава компаний «Эскадра девелопмент» в районе Высокой на сопке Шошина обманом получил землю, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

В пресс-службе Следкома объяснили, что изначально земельный участок был взят под эксплуатацию гаражей, но на самом деле там шла стройка.

– Своими действиями он причинил материальный ущерб Владивостоку на сумму более 39,5 миллиона рублей согласно рыночной стоимости земельного участка, – сообщили в ведомстве.

Поздняков скрылся от следствия, его объявили в международный розыск. 19 апреля его арестовали заочно.

Напомним, еще в ноябре 2022 года бизнесмена задержали, тогда он провел в СИЗО несколько дней. Как только Поздняков вышел из изолятора – сразу скрылся. Сам Борис Викторович тогда заявил, что находится в отпуске. Расследование уголовного дело продолжается, устанавливаются все обстоятельства мошеннических действий.

– Главное, что хочу сказать: следователи компетентны, работают объективно и непредвзято. Уже на первом этапе расследования, за двое суток дознания, они отделили девелоперов, привлекших в проекты жилой застройки Владивостока более 100 миллиардов рублей, от мошенников. В установленный законом срок мне не было предъявлено никаких обвинений и не назначена мера пресечения, – прокомментировал ранее Поздняков обвинения в свой адрес, добавив, что органы разберутся во всех деталях этой нашумевшей истории.

Также в свою защиту обвиняемый отметил, что его компания рассматривала участок земли на Шошина лишь в качестве покупки для строительства, но не участвовала в его оформлении. Однако сделка не состоялась из-за «претензий надзорного органа».

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