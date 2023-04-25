Суд заочно арестовал застройщика Позднякова, покинувшего Приморье, по факту хищения земли

Своими действиями он причинил материальный ущерб Владивостоку на сумму более 39,5 миллионов рублей. Фото: Вадим ПОПОВ

Бизнесмену Борису Позднякову предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, глава компаний «Эскадра девелопмент» в районе Высокой на сопке Шошина обманом получил землю, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

В пресс-службе Следкома объяснили, что изначально земельный участок был взят под эксплуатацию гаражей, но на самом деле там шла стройка.

– Своими действиями он причинил материальный ущерб Владивостоку на сумму более 39,5 миллиона рублей согласно рыночной стоимости земельного участка, – сообщили в ведомстве.

Поздняков скрылся от следствия, его объявили в международный розыск. 19 апреля его арестовали заочно.

Напомним, еще в ноябре 2022 года бизнесмена задержали, тогда он провел в СИЗО несколько дней. Как только Поздняков вышел из изолятора – сразу скрылся. Сам Борис Викторович тогда заявил, что находится в отпуске. Расследование уголовного дело продолжается, устанавливаются все обстоятельства мошеннических действий.

– Главное, что хочу сказать: следователи компетентны, работают объективно и непредвзято. Уже на первом этапе расследования, за двое суток дознания, они отделили девелоперов, привлекших в проекты жилой застройки Владивостока более 100 миллиардов рублей, от мошенников. В установленный законом срок мне не было предъявлено никаких обвинений и не назначена мера пресечения, – прокомментировал ранее Поздняков обвинения в свой адрес, добавив, что органы разберутся во всех деталях этой нашумевшей истории.

Также в свою защиту обвиняемый отметил, что его компания рассматривала участок земли на Шошина лишь в качестве покупки для строительства, но не участвовала в его оформлении. Однако сделка не состоялась из-за «претензий надзорного органа».

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