Поиски пропавшего мужчины после схода лавины на Камчатке стали опасны для спасателей

Фото: МЧС России по Камчатскому краю

При сходе лавины на руднике Кумроч в Усть-Камчатском районе 24 апреля безвестно пропал 58-летний мужчина, который охранял склад со взрывчатыми материалами. Стихия уничтожила сторожку, где он находился. Тело до сих пор не нашли, только личные вещи и то, что осталось от строения. 27 апреля поиски продолжаются, но из-за потепления есть угроза повторного схода лавин, сообщает «Комсомольская правда Дальний Восток» со ссылкой на главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА РУДНИКЕ, И КТО ПРОПАЛ?

Под завалами оказался пожилой сотрудник горнодобывающей компании. Изначально была надежда на то, что он выжил, но дни идут, а спасателям удалось найти лишь обломки сторожки и личные вещи мужчины. Что именно смогли отыскать, пока рассказать не могут, с находкой работают следователи. Человека ищут минимум 55 специалистов, но пока безуспешно.

Дело в том, что весна – опасное время года для прогулок по горам. В любой момент может сойти лавина. Поэтому спасатели работают только в первой половине дня, когда риск минимален.

– 27 апреля в 5:30 группировка выдвинулась на поиск. Там нет связи, поэтому вся дальнейшая информация будет после завершения работ, когда люди вернутся на базу. Есть сложности, объем сошедшей массы огромный, под ним очень тяжело что-то найти, – сообщили редакции в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю.

Во время схода лавины мужчина на складе был один. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

А О СХОДЕ ЛАВИН ПРЕДУПРЕЖДАЛИ?

Да, и не раз. Лавинную угрозу объявили еще 21 апреля. Остерегаться походов в горы попросили туристов, спортсменов, других любителей экстрима, а также руководителей организаций, которые работают на опасных участках. Тогда непонятно, почему начальство горнодобывающей компании отправило на верную гибель охранника? Или это была вынужденная мера? В пресс-службе межрайонной прокуратуры рассказали, что в тот злосчастный день мужчина работал один.

КТО УЧАСТВУЕТ В ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ НА КАМЧАТКЕ?

ЧП произошло в 14:20, сразу же была организована поисково-спасательная операция. 25 апреля на место отправили 10 человек среди которых был начальник противолавинного центра. Также к месту схода лавины вместе со спасателями в Усть-Камчатский район вылетела бригада врачей медицины катастроф.

По последним данным КГКУ ЦОД, зондированием при помощи щупов спасатели обследовали приблизительно 750 квадратных метров, инженерной техникой от сошедших снежных масс они расчистили площадь в 7 тысяч квадратных метров, объем вывезенного снега составил 42 тысячи кубометров.

– На сегодняшний день мужчину ищут 55 человек, используется 14 единиц техники. Волонтеры не привлекаются, так как это очень отдаленный район, до которого можно добраться только на вертолете, – рассказали «КП» в пресс-службе Следственного комитета Камчатского края.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ

В результате проверки выяснилось, что объем снежной массы составил 900 000 кубических метров. Тело мужчины, предположительно, находится под 6 метрами снега. Местонахождение пропавшего до настоящего момента не установлено. Найти его родных все еще не удалось. Следователи опрашивают очевидцев случившегося и лиц, участвовавших в поисковых работах. Проведение проверочных мероприятий продолжается.

Ждет ли наказание руководство компании, в которой работал мужчина, на данный момент неизвестно. Редакции не удалось дозвониться до пресс-службы предприятия.

Последствия схода лавины. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СХОДЕ ЛАВИНЫ?

В горы не следует выходить во время непогоды, заранее стоит узнать, где может обрушиться снег, с собой необходимо взять лавинный датчик.

Если снежная масса все же накроет вас, в первую очередь нужно защитить органы дыхания: закрыть нос и рот, а также согнуть колени.

После схода лавины необходимо сделать быструю попытку самостоятельно выбраться из снежного плена, пока снег не затвердел. Постарайтесь определить, где верх-низ и быстро выбирайтесь, перемещая снег под ноги и утаптывая его. Экономьте силы, переборите желание уснуть.

В МЧС отметили, что чаще всего лавины сходят со склонов круче более 30 градусов, а если он без кустарников и деревьев - более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

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