Отдых на Дальнем Востоке весной 2023: куда поехать и что посмотреть

На Дальнем Востоке много удивительных и красивых мест. Фото: Марина БУНАКОВА

Уникальная сказочная природа с цветущими кустарниками, водопадами, термальными источниками и необычными ландшафтами – Дальний Восток хорош в любое время года, но особенно в весенний период особенно. «Комсомольская правда – Владивосток» составила подборку мест ДФО, которые можно посетить весной 2023 года.

Где отдохнуть на Дальнем Востоке

Рододендрон – природный символ Владивостока

С наступлением весны жители края отправляются любоваться распускающимся рододендрон (багульником). Эти небольшие розово-фиолетовые кустарники начинают цвести с конца апреля и по середину мая среди скал, у моря и на многих приморских сопках.

Жители и туристы отправляются на горы Пидан, Сестра, в ущелье Дарданеллы, а также на остров Русский, чтобы полюбоваться на цветение «приморской сакуры». Маршрут длинный и местами даже сложный, но под силу почти любому человеку.

В 1994 году эти стали природным символом столицы Приморья – Владивостока.

В Приморье можно полюбоваться цветущим рододендрон ом. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Водопады Курулуур в Якутии

Якутия богата своей историей, первозданными природными ископаемыми и ландшафтами. Одно из таких мест – водопады Курулуур, которые расположены в глухой тайге на порогах горной реки Мэндэ.

Потрясающая локация для тихого уединенного весеннего отдыха, представляет собой горную речушку с каменистыми берегами и скалами высотой до десяти метров. Сам водопад небольшой, но природа вокруг него удивительна.

Территория полностью облагорожена всем необходимым для комфортного пребывания.

Водопады Курулуур. Фото: 100yakutia.ru.

Круиз по реке Амур из Хабаровска

Уникальная возможность для желающих получить уйму впечатлений. Обычно, такие круизы стартуют весной из Хабаровска и завершаются спустя дня два в Николаевске-на-Амуре. В такой прогулке вы сможете ближе познакомиться с богатой природой, историей и культурой коренных жителей.

Среди достопримечательностей края вы можете увидеть петроглифы Сикачи-Алян – истоки древнего наскального искусства, а также знаменитые Амурские столбы.

Величественное сооружение Сахалинской области – маяк Анива

Большинство достопримечательностей Сахалинской области – природные, но есть и такие, которые сотворил сам человек, например, маяк Анива. По мнению многих, это самый таинственный маяк России, который можно смело назвать одним из главных символов острова.

Девятиэтажная башня была построена японцами на труднодоступной скале Сивучьей еще в далеком 1939 году, она прослужила вплоть до 2006 года. Маяк привлекает путешественников не только своей историей, но и завораживающим видом. По пути к нему вы увидите дома, которые остались от семей маячников, а если посчастливится, застанете стаю касаток.

Маяк Анива. Фото: ИА «КП-Сахалин».

Термальные источники Камчатского края

Самые крупные на Камчатке термальные углекислые источники находятся в парке «Налычево». Вода тут с серебром, кобальтом, окисью кремния и множеством других полезных веществ, которые способствуют профилактике и лечению различных заболеваний.

Но помните, данные источники посетить не просто – сначала нужно преодолеть пеший маршрут по чудесной долине с видом на интересные ландшафты и богатый растительный мир.

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