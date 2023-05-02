Руины сгоревшего цеха с игрушками, оборудованием и лесоматериалами. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

За минувшую неделю в Приморье произошли пожары на двух крупных и важных для края фирмах. Что это – злой рок или просто совпадение? Первый пожар случился еще 25 апреля – сгорело градообразующее предприятие в Лесозаводске. Второй пожар произошел прямо на Первомай – в Чугуевке погорел один из цехов фабрики «Эко Тойс», которая производит знаменитые на всю Россию игрушки под маркой «Куби Дуби». Огонь уничтожил 700 квадратных метров здания, ущерб фирме нанесен колоссальный.

О ФАБРИКЕ

Звонок пожарным поступил в 17:35 – горел цех по распиловке древесины на Школьной, 24А, в Чугуевке. Через шесть минут пожарные приступили к тушению. Стало сразу ясно – работы будет много. Спустя два часа пожар удалось локализовать, еще через полтора часа – ликвидировать открытый огонь. Полностью возгорание потушили почти только к двум часам ночи. За это время пламя успело уничтожить около 700 квадратных метров цеха, принадлежавшего компании «Эко Тойс». В помещении было не только сырье и рабочее оборудование, но и уже готовые изделия, которые теперь безвозвратно уничтожены языками пламени.

Здание полыхало три с половиной часа. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

К слову, фирма занимается производством детских игрушек из натурального дерева под маркой «Куби Дуби». Компания известна по всей России, а изделия – очень востребованы и популярны среди детей. Если быть честными, то и без внимания взрослых различные фигурки из древесины тоже не остаются. И что же теперь? Можно ли говорить о том, что Приморье лишилось крупного производителя в лице «Эко Тойс»? Мифы и опасения приморцев развеял собственник предприятия Евгений Корж.

– Пожар хоть и крупный, но на работу и производительность предприятия совсем никак не повлияет – будем работать в штатном режиме.

Огонь стремительно уничтожал весь цех. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Уже на следующий после ЧП день специалисты приступили к разбору завалов. Евгений Корж уточнил, что из всех четырех цехов игрушек сгорел только лишь один – самый старый. Это то самое здание, с которого и начиналась когда-то работа производства. Возведено оно было еще в далеких 1970-х годах.

– На сегодняшний день мы реализуем приоритетный проект, строим современные здания по всем технологиям и с соблюдением всех ключевых моментов. Загорелось помещение еще советской постройки. Мы не успели из него перевезти оборудование в новые цехи, поэтому пока она работало там. Планировали переезд в июне, но не успели.

ПРИЧИНЫ

Специалисты после обследования территории вынесли вердикт – пожар произошел из-за короткого замыкания. Вот такая, казалось бы, мелочь, уничтожила многолетние труды: дорогостоящее деревообрабатывающее оборудование и игрушки. Пока что владелец предприятия сумму убытков назвать не готов. Об этом можно будет говорить позже, когда рабочие разгребут то, что осталось от цеха.

– Любой пожар на такой площади с потерей оборудования ничего хорошего не сулит, – говорит Евгений Корж.

Руины цеха теперь демонтируют, а на месте старого здания с нуля возведут современный корпус. Погоревшая часть фабрики игрушек, кстати, не была застрахована. Восстанавливать ее будут за собственные средства.

– Будут временные сложности, но постараемся этот вопрос решить, чтобы предприятие не останавливало работу.

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