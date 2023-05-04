Парад Победы во Владивостоке. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Впереди – длинные выходные и праздничный день 9 Мая. Главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова рассказала, какая погода ждет приморцев в эти дни. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В эти дни синоптическая обстановка будет неустойчивой. В ночь на субботу, 6 мая, Приморье окажется под влиянием южного циклона, который с Желтого моря выйдет на акваторию Японского и будет смещаться над центральной частью. Пройдут дожди, наиболее интенсивными они будут на юге края. Днем циклон уйдет на остров Хоккайдо, и его влияние на регион начнет ослабевать – осадки закончатся.

В воскресенье, 7 мая, в Приморье вторгнется высотная ложбина, и вновь местами пройдут небольшие дожди.

В понедельник, 8 мая, под воздействием гребня антициклона погода наладится, прояснится.

В День Победы, 9 мая, с запада к краю приблизятся атмосферные фронты, которые принесут с собой облачность. Днем преимущественно без осадков.

Температурный фон в эти выходные дни будет держаться в пределах от 0 до 9 градусов тепла. Дневные температуры ожидаются от 12 до 22 градусов со знаком плюс.

Во Владивостоке в ночь на субботу ожидается дождь, сильный ветер. Днем в субботу погода прояснится, но ветер все также будет порывистым.

В последующие двое суток 7 и 8 мая во Владивостоке солнечно, ветер утихнет, резких колебаний температуры не ожидается: днем до + 18°С, ночью до +9 °С.

Во вторник, 9 мая, на небе облачно, но существенных осадков синоптики дальневосточной столице не обещают.

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