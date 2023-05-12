Спортсменка преодолела всю дистанцию за два часа и 32 минуты. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Во Владивосток вернулась Анастасия Рубцова. Прилетела из Кабардино-Балкарии с мужем и двумя дочерьми (3 и 4 года), а также с победой в скоростном забеге на Эльбрус. Семья уже привыкла к длинным перелетам и к Настиной страсти к экстриму. В этом году до первого места пришлось идти буквально сквозь грозовое облако наощупь, бежать под дождем и снегом, преодолевая холодный ветер. Что тянет людей в опасные виды спорта, каково это, когда твои ресницы превращаются в лед, а вокруг лишь снег и горы, спортсменка рассказала «Комсомольской правде – Владивосток».

Привыкнуть к горам

Анастасия принимает участие в этих соревнованиях второй год подряд, дважды заняла первое место среди женщин. Забег проходил 5 и 7 мая, сначала отборочный этап, а затем основной марафон. Задача – подняться почти на четыре тысячи метров, добежать до финиша... и все это – в жесточайших условиях наедине с природой.

Анастасия бежала под 62 номером. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Я и другие участники приехали на место сборов за две недели до начала мероприятия. Важно пройти акклиматизацию. Погода в этом году совсем не радовала, но я ежедневно тренировалась, набирала высоту, удалось взойти на вершину Эльбруса. Да, физическую форму за 14 дней не наберешь, а привыкнуть к природным условиям и высоте можно. Это и играет самую важную роль.

Стартовали, рассказала Анастасия, под ливнем с поляны Азау. Осадки затем превратились в мокрый снег, а после в настоящий снегопад на высоте 3500 метров.

– Еще спустя 200 метров мы забежали в грозовое облако, сверкала молния, ничего не было видно. Затем подул сильный ветер, снег летел в лицо, хорошо, что я была в хорошей экипировке, и мне не было больно.

Жительница Владивостока дважды занимает первое место среди представительниц прекрасного пола. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Опасность и азарт

Добраться на самый верх спортсменам в разгар соревнований не разрешили, непогода разыгралась не на шутку. Стоять на вершине горы (5 642 метра) при сильном ветре, осадках и грозе было бы опасно для жизни. Спортсменов развернули с 4450 метров вниз. Ведь выше этой отметки вся поверхность сплошной лед, к тому же с трещинами, в которые можно запросто провалиться при нулевой видимости. Финиш разместили на высоте в 3800 метров.

– В этом году я пробежала всю дистанцию за два часа и 32 минуты. Оторвалась от второй участницы буквально на две минуты, и это при таком-то снегопаде. В прошлом году я обогнала свою соперницу на 15 минут.

Опасный ли это вид спорта? Анастасия отвечает искренне – да. Но у каждого участника есть страховка, во время мероприятия дежурят спасатели и медики. К счастью, обошлось без травм. Участники хоть и падали, но поднимались.

Такой стиль жизни

На соревнованиях Анастасия тоже была с самой настоящей группой поддержки. Двумя дочками и супругом.

– Муж очень мне помогал, сидел с малышками, пока я тренировалась. Дети уже знают, что такое длинные перелеты, горы, даже сами просятся на вершину, но все впереди. Хочу отметить, эти соревнования открыты для всех желающих, но для людей с профессиональным разрядом требования строже, и конкуренция куда жестче.

Дочки поддерживают маму в ее спортивных успехах. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Экстрим стал для Анастасии смыслом жизни. Адреналин, тонкая грань опасности способствуют выработке гормона счастья. Это, говорит, как волшебная таблетка, за которой ты готов поехать в любой уголок мира и покорить самые разные вершины. В этом году у жительницы Владивостока в планах отправиться осенью на соревнования в Северную Осетию, чтобы забежать на еще один «пятитысячник».

Горы зовут. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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